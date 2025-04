“Mi nombre”, il debutto da solista di Leire Martinez (ex La Oreja de Van Gogh)

Arriva il debutto da solista di Leire Martinez. La cantante basca, classe 1979, è stata negli ultimi 17 anni la cantante de La Oreja de Van Gogh, un gruppo spesso e volentieri ospite di queste colonne ma soprattutto uno dei gruppi più importanti e premiati del pop spagnolo. Subentrata ad Amaia Montero nel momento culminante dei successi della band, ha saputo comunque mantenere alto il livello, con la sua particolarissima vocalità

I cinque album incisi con la band hanno comunque portato tre dischi di platino e due d’oro più altri con i singoli. Ma dopo l’ultimo lavoro del 2020 e alcune partecipazioni come attrice, Leire Martinez ha deciso di dedicarsi alla carriera solista che di fatto non aveva mai iniziato. L’artista fu infatti cooptata nella band appena uscita dalla versione spagnola di X Factor e da fan è divenuta cantante del gruppo. Che ora, come in un cerchio che si è chiuso, si prepara a riaccogliere pronbilmente proprio Amaia Montero.

Leire Martinez invece esce “Mi nombre”: sicuramente sonorità diverse ma con un testo che quasi sembra dare una risposta a coloro che l’avevano chiesta quando con un messaggio asettico annunciò la fine del rapporto con la band:

Hai sempre pensato che l’avrei tenuto segreto

ma solo dammi tempo

/ per dimostrare che io

non sono mai stato tuo.

Trova qualcuno che mi sostituisca

L’hai già fatto una volta

ma non sarai in grado di nascondere più

due lati e un nome.

Per adesso c’è solo il singolo, ma chiaramente l’artista sta lavorando al primo album. Non senza aver smaltito la delusione per la fine di un rapporto con la band ufficialmente motivata dal mancato rinnovo del contratto ma di fatto sancita da una intesa finita, che il momento di pausa artistica del gruppo basco campione di vendita di fatto certifica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...