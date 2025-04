The Voice Senior 2025: vince Patrizia Conte, il racconto della finale

Patrizia Conte, cantante 61enne tarantina e milanese di adozione in gara con il team di Gigi D’Alessio, ha vinto The Voce Senior 2025. Decisive sono state. oltre al suo percorso netto nel corso del programma, le due esibizioni sulle note di Mina (anche “Oggi sono io”, seppur originariamente eseguito da Alex Britti, ha una versione eseguita dalla Tigre di Cremona).

A sorpresa, tra la prima e la seconda fase, Renato Zero ha chiamato in diretta il programma per complimentarsi con i coach, i concorrenti e Antonella Clerici. Di seguito il racconto della finale:

Prima fase

Nella prima fase ogni senior in gara ha eseguito una cover. Praticamente ogni artista ha scelto un brano coerente con il percorso, realizzando cover di brani eseguiti originariamente da artisti di cui avevano già realizzato una cover nel programma oppure eseguendo pezzi simili per genere e sonorità a quelli già eseguiti.

Al termine di questa fase il televoto ha decretato i nomi dei quattro finalisti.

Monica Bruno – Una ragione di più (O. Vanoni)

Luigi Lusi – Don’t stop me now (Queen)

Gianni Petrillo – Bella senz’anima (R. Cocciante)

Graziella Marchesi – Ancora (E. De Crescenzo)

Danilo Grimieri De Ioanni – Sorry seems to be the hardest word (E. John)

Patrizia Conte – Oggi sono io (A. Britti)

Alessandro Acciaro – Via del Campo (F. De André)

Loredana Maiuri – Total eclipse of the heart (B. Tyler)

Luigi Fontana – Almeno tu nell’universo (M. Martini)

Maura Susanna – La vie en rose (E. Piaf)

Luca Virago – Cambiare (A. Baroni)

Paolo Pietroletti – If you don’t know me by now (Simply Red)

Seconda fase

Per la prima volta da quando esiste la versione italiana di The Voice Senior a raggiungere la finale sono state quattro donne. Le quattro finaliste, due della squadra di Gigi D’Alessio e due della squadra di Arisa, con Clementino e Loredana Bertè rimasti senza concorrenti nella fase finale, hanno scelto un loro cavallo di battaglia. A decretare la vincitrice è stato ancora una volta il televoto.

Graziella Marchesi – Fai rumore (Diodato)

Monica Bruno – Tutt’al più (P. Pravo)

Maura Susanna – Hymne a l’amour (E. Piaf)

Patrizia Conte – Amoreunicoamore (Mina)

