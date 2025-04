Top of the Charts: Doechii conquista Paesi, fra gli album ecco Ken Carson

SINGOLI: Si Bora -2Ton & Ermal Fejzullahu

ALBUM:Pranvere/Vere’25- Buta



SINGOLI: L-Macan

ALBUM: Eternal sunshine deluxe: brighter days ahead- Ariana Grande



SINGOLI: Wackelkontakt- Oimara

ALBUM:Blood Dinasty – Arch Enemy



SINGOLI:L-Macan

ALBUM:Hit me hard and soft – Bille Eilish



SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs

SINGOLI Vallonia: Ciel- Gims

RADIO Germanofona: Castaways -Milow Feat. Florence Arman

ALBUM Fiandre: Eternal sunshine deluxe: brighter days ahead- Ariana Grande

ALBUM Vallonia:Helé-Helena



SINGOLI:We Pray- Coldplay ft Little Simz. Burna Boy, Elyanna & Tini

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: Anxiety -Doechii

ALBUM: More Chaos- Ken Carson



SINGOLI: Dumdum – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Neviem- Separ



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Eternal sunshine deluxe: brighter days ahead- Ariana Grande



SINGOLI nazionali Moje – Matija Cvek

SINGOLI internazionali: Abracadabra – Lady Gaga

ALBUM nazionali:Do Zvijezda- Chui

ALBUM internazionali:Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI:Igen & Igen -Gobs ft One Two

ALBUM: Short’n sweet – Sabina Carpenter



SINGOLI: Abracadabra – Lady Gaga

ALBUM:More Chaos- Ken Carson



SINGOLI: Bara bada bastu – Kaj

ALBUM:Klondike-Costi



SINGOLI:Ninao- Gims

ALBUM Pandemonium-Vald



SINGOLI:V Ekstaze-Misha Xramovi



SINGOLI:Akon- Jazeek

ALBUM: Schönhauser – Zartmann



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM:Who believes in angels- Elton John & Brandi Carlisle



SINGOLI nazionali: MCMG – TOQUEL, FLY LO

SINGOLI internazionali Anxiety – Doechii

ALBUM:So-Peter Gabriel



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM Short’n sweet – Sabina Carpenter



SINGOLI: LXS- Birnir

ALBUM: Brat -Daniil



SINGOLI nazionali:Lifa shma’halzer kindralach – Kaf al Kaf

SINGOLI Internazionali: Anxiety – Doechii

ALBUM: Ahava mentzchat Hakel- Eyal Golan



SINGOLI:Balorda nostalgia- Olly

ALBUM: Volevo essere un duro-Lucio Corsi



SINGOLI Anxiety – Doechii

ALBUM: More Chaos- Ken Carson



SINGOLI Vis vien– Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Diamant Noir- Werenoi



SINGOLI:Anxiety- Doechii

ALBUM:Karamela-Biba



SINGOLI nazionali:Kant-Miriana Conte

SINGOLI internazionali:Messy -Lola Young

ALBUM:Mayhem – Lady Gaga



SINGOLI: Abracadabra- Lady Gaga

ALBUM: More Chaos- Ken Carson



SINGOLI: Kamen-Šako Polumenta



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM:Short ‘n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Echte liefde is te koop- Samuel Welton

ALBUM: Mama I Made it – Roxy Dekker



SINGOLI: Dancing in love- Alan Walker, MEEK

ALBUM:Trójkąt warszawski-Taco Hemingway



SINGOLI: Mãe Solteira” – DG e Batidão Stronda, Mc Davi, J.Eskine & MC G15.

ALBUM: Eternal sunshine deluxe: brighter days ahead- Ariana Grande



SINGOLI nazionali: Sa nu uiti at te am iubit-Irina Rimes

SINGOLI internazionali: Forever Young – David Guetta, Alphaville & Ava Max

ALBUM: More Chaos- Ken Carson



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Alisher- Morgenshtern



RADIO: Chiamo io chiami tu- Gaia



SINGOLI nazionali: Tajland-Rasta

SINGOLI internazionali: We Pray -Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna, TINI

ALBUM:Karamela-Biba



SINGOLI: Aene-Separ

ALBUM: Neviem- Separ



SINGOLI nazionali: Mokra radost – Mi2

SINGOLI internazionali: Ordinary- Alex Warren

ALBUM: Karamela-Biba



SINGOLI: La Plena W Sound 05- W Sound, Beéle & Ovi on The Drums

ALBUM: Debi tirar màs fotos – Bad Bunny



SINGOLI: Bara bada bastu – Kaj

ALBUM:Innan kronan blir for tung- Magnus Uggla



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM: Most Valuable Playa- Jazeek



SINGOLI:Çatma Yarim-Reynmen

ALBUM:More Chaos- Ken Carson

SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: More Chaos- Ken Carson



SINGOLI Csurran, cseppen-Majka

ALBUM: Music- Playboi Carti

Mi piace: Mi piace Caricamento...