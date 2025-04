“Tavern”, nuovo album per Patty Gurdy e il suo il folkpop medioevale

Ritroviamo Patty Gurdy, la cantautrice, musicista e youtuber tedesca che mescola la musica medievale, che lei esegue suonando la ghironda, alle sonorità elettroniche. L’Europa l’aveva conosciuta nel 2022, quando ha preso parte alla finale tedesca per l’Eurovision con “Melodies of hope”

Ne parliamo perchè è uscito non da molto “Tavern”, il suo nuovo album (secondo ma con altri tre EP incisi) che propone tutte produzioni inedite. In molte di queste, ci sono collaborazioni interessanti nell’ambito del folk come in questa “Find me some pretty girls che la vede con le connazionali Adaya e Pernilla Kannapin – in Germania questo è un genere che va molto forte – ma anche come in “Peg leg” in cui ospita Christopher Bowes, fondatore dei Gloryhammer, band power metal anglo-svizzera.

Un progetto sicuramente lontano dalle sonorità classiche e dal mainstream ma che comunque ha una sua nicchia di appassionati. Il nome di Patty Gurdy infatti è abbastanza noto nel settore, sia per le cover che realizza di successi pop in chiave folk sia perchè lei si esibisce regolarmente nei palchi internazionali. In versione solista, merita un ascolto anche “Rise up”.

