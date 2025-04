“El juego del la vida”, l’intenso duetto fra Soraya e Pastora Soler

Un duetto emozionale, con due voci molto diverse che però si fondono bene in una intensa ballad. “El juego del la vida” mette insieme Pastora Soler, decima all’Eurovision 2012 con l’intensa “Quedate conmigo” e Soraya Arnelas, che nel 2009 sprecò la grande occasione di esibirsi per ultima buttando letteralmente via “La noche es para mi” e chiudendo nelle retrovie.

Unite dall’Eurovision, ma anche unite da un altro anniversario: 20 anni di carriera per Soraya Arnelas, lanciata a suo tempo da Operacion Triunfo, 30 per la sivigliana, che è passata dall’essere una delle moderne esponenti della copla ad un pop melodico molto spagnolo ma anche molto convincente. Entrambe sono anche accomunate da un momento di appannamento discografico, tanto è vero che Soraya- tanta tv in questi anni e il recente lutto per la perdita di un figlio, raccontato anche in musica (ne parlammo qui) – è pronta per far uscire in questo 2025 il primo lavoro dopo cinque anni, “Dance or die’. Pastora Soler ha invece inciso l’ultimo lavoro nel 2022, ma manca da qualche tempo le certificazioni

La canzone racconta la vita come un gioco in cui devi imparare le lezioni, essere paziente, dare tempo alla ricerca di un nuovo amore… “Che c’è sempre un’uscita / Non dare battaglie per la smarrita / Non dirti cosa sognare / Che dire, chi amare / Questo è il gioco della vita”, cantano nel coro.

