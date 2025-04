“Diafanis”, il duetto in salsa greco-cipriota fra Demy e Theo Evan

Ci siamo occupati raramente su queste colonne di “A little bit more”, la rubrica creata dal canale ufficiale dell’Eurovision per far conoscere la produzione musicale degli artisti in gara al di là dei brani eurovisivi, anche perchè di solito vengono proposti vecchi brani, o cover di pezzi dell’Eurovision o rivisitazioni della propria canzone.

Stavolta però sul canale c’è un inedito e quindi merita di essere trattato. Si tratta di “Diafanis”, il nuovo singolo che vede il prossimo rappresentante cipriota Theo Evan (in gara con “Shh“) fondere la sua voce con quella di Demy, al secolo Dimitra Papadea che ha rappresentato la Grecia con il brano “This is love” all’Eurovision 2017, chiudendo diciannovesima. Nome affermato del pop ellenico, con questo brano Demy torna nel mainstream dopo qualche anno di assenza e tre dischi di platino con gli album

Per Theo Evan, all’anagrafe Evangelos Theodorou si tratta invece di un bel trampolino di lancio per il brano eurovisivo, visto che sin qui ha inciso soltanto alcuni singoli di modesto successo discografico. Il pezzo funziona: adesso toccherà alle charts e alle radio dare il responso.

