Alla scoperta di Murman Tsuladze e l’EDM “a gestione familiare” made in Georgia

Lui si chama Murman Tsuladze e arriva dalla Georgia anche se in realtà dà il nome ad un progetto che vede anche in campo due suoi cugini Zauri de Makhatchkala e Aristophane Krikor Berdzenishvilli. Scappati in Francia, a caccia di una vita migliore ma soprattutto per provare a fare musica sul serio, nel frattempo vivono con altro: il leader del progetto, per esempio, vende tappeti.

“La flemme de danser” è un esempio di come si possa fare dell’ottimo EDM anche lontano dai riflettori e soprattutto, mescolando il francese al georgiano e l’elettronica al rock e alle sonorità anatoliche. Una carriera giovane, iniziata poco prima della pandemia, ma con due EP già all’attivo e una serie di collaborazioni importanti e un tour che comunque li sta portando a suonare in giro per l’Europa, su diversi palchi: protagonisti alla festa della musica Europavox, sono stati anche all’Eurosonic.

Fra le collaborazioni, importanti quelle con altcuni artisti turchi, come per esempio Hande Topaloglu nell’ottima “Yabanci” o come con Faty in un altro pezzo EDM interessantissimo come “Topless”. Merita un ascolto anche “Darling”.

