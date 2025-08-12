“Des éclats dans les nuages”, il nuovo affascinante singolo di Barbara Pravi su guerra e pace

Esce in questi giorni “Des éclats dans le nuages” (Frammenti nelle nuvole), il nuovo meraviglioso singolo di Barbara Pravi. La cantautrice francese, radici serbe, iraniane, marocchine ed ebraiche, è senza dubbio il nome più forte e convincente prodotto dalla scena francofona negli ultimi tre lustri e se non fosse capitata nell’anno dei Måneskin avrebbe vinto a mani bassissime un Eurovision 2021 con “Voilà”.

Nonostante riscontri discografici alterni – il secondo lavoro è andato così così – ogni singolo migliora e forse è proprio l’essere lontana dal mainstream, senza troppo preoccuparsi di come rientrarvi, che le consente di mantenere standard altissimi.

Cresciuta in un ambiente multiculturale e multireligioso, l’artista non ha potuto fare a meno di mettere in musica e parole questo momento in cui le anime differenti che convivono in lei sono tormentate dai conflitti. Dice del brano:

“Recentemente, mi chiedevo perché non potessi più scrivere di nient’altro che argomenti “convenzionali”. Mi sono resa conto che era a causa dei frammenti nelle nuvole. La difficoltà nel proiettarmi in un mondo che esplode e in cui sto bene. Quindi ecco qua. È stupido, banale, ma sono per la pace. Non capisco davvero i conflitti. Anche se ho un po’ di religioni, da allora a casa, ci sono due nonne ebree, un nonno musulmano e un nonno ortodosso, non capisco le loro guerre, tanto meno le loro conseguenze, che vanno contro tutte le forme di umanità.

Sono rimasta senza fiato in questi ultimi mesi, e non so come esprimerlo, senza parlare male, senza essere scoraggiante, senza ferire. Così ho messo il mio dolore in una canzone; è quello che so fare. E se domani fosse la mia strada, tutti i posti che ho conosciuto, il sole ardente e le ombre ardenti, e se domani fosse la mia famiglia, i miei fratelli, le mie sorelle e i miei amici? Canteranno delle nostre bombe, alla fine del mondo?