Nasce Eurovision Files: il podcast dedicato alle storie che hanno fatto grande la rassegna

Nasce Eurovision Files- Storie Eurovisive. Dall’esperienza del nostro direttore responsabile Emanuele Lombardini, autore di “Unite Unite Europe-Come l’Eurovision racconta l’Europa” arriva un podcast che racconta le storie che stanno dietro al più grande evento musicale e televisivo d’Europa, che attraverso la musica raccona la società che cambia.

Nato nel 1956 su ispirazione del Festival di Sanremo,nel corso degli anni, l’Eurovision ha raccontato l’uso strumentale della musica da parte delle dittature, la fine di queste ultime e la transizione verso la democrazia, ma anche i sommovimenti sociali e politici, fino ai tanti conflitti in giro per l’Europa. Un ruolo sociale e politico importante, certificato dal recente riconoscimento “Changemaker award” come “catalizzatore del cambiamento sociale in un mondo frammentato, unendo i paesi d’Europa e oltre, nella loro ricerca di un sogno musicale”.

Soprattutto dal 1993, quando sono entrati in scena i Paesi indipendenti usciti dalla deflagrazione di Urss e Jugoslavia, partecipare alla rassegna è poi diventato uno strumento di confronto per la costruzione di una scala di europeismo, un requisito primario per “entrare” in Europa. L’Eurovision dal 1956, racconta lo zeigeist, lo spirito dei tempi il mondo e si evolve, nel segno dei diritti, dell’uguaglianza e dell’inclusione. Anche per questo recentemente alcune tv nazionali hanno scelto volontariamente di escludersi, non condividendone più i valori

Nel podcast, che trovate su spreaker e non solo, Emanuele Lombardini racconta gli episodi più curiosi, clamorosi ed inediti che hanno scandito le edizioni dalla rassegna dal 1956 in poi.

Eurovision Files è su Spreaker

Ma lo trovi anche su:

e tante altre piattaforme di distribuzione. Puoi trovare tutti gli aggiornamenti sulla pagina facebook dedicata dove a breve verrà pubblicato anche il secondo podcast della serie Eurofiles, quello dedicato agli approfondimenti geopolitici ed all’Europa in genere, dal titolo Open Space Europa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...