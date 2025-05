Al via l’Eurovision 2025: dalle proteste nel Turquoise Carpet a una Basilea in festa

L’evento tanto atteso sta finalmente per avere inizio: l’Eurovision 2025 ha aperto ufficialmente i battenti con il Turquoise Carpet andato in scena ieri nel centro cittadino di Basilea.

Un lungo tappeto turchese, che si è esteso per più di 1 km, ha accolto gli artisti e le delegazioni che a partire dalla giornata di oggi saranno protagonisti di quello che è a tutti gli effetti l’evento non sportivo più seguito al mondo. Un evento che, di fatto, attira l’attenzione mediatica di tutta Europa e mezzo mondo e, proprio per questo, non è immune dalle proteste e dalle manifestazioni che rischiano di compromettere la sicurezza e la riuscita dell’evento.

Un invasore di palco, che sventolava la bandiera palestinese, ha infatti ostacolato la sfilata ma è stato prontamente allontanato dalla sicurezza. Anche il manifestante che, al passaggio di Yuval Raphael, ha mimato il gesto violento del taglio della gola, per cui la delegazione israeliana ha presentato una protesta formale, sarà prontamente identificato dalle forze dell’ordine.

La gestione congiunta di SRG SSR, EBU, Comune di Basilea e Cantone Basilea-Città sta infatti dando i suoi frutti: oltre all’ottimo lavoro per la sicurezza e l’ordine pubblico, a livello organizzativo è emersa la voglia di fare tutto per bene, in modo che i disastri della totalmente dimenticabile organizzazione targata SVT a Malmö possano essere solo un lontano ricordo.

La cerimonia di apertura, la migliore in assoluto insieme a quella memorabile alla Reggia di Venaria Reale nel 2022, è un ottimo inizio per questo Eurovision 2025. L’obiettivo è tornare a realizzare uno spettacolo grandioso, e le premesse sono ottime. Siamo però solo all’inizio: da oggi si fa sul serio con le prime prove ufficiali.

La diretta della prima semifinale sarà domani, martedì 13 maggio, su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi e BigMama oppure su RTV San Marino con il commento di Anna Gaspari e Gigi Restivo o, in alternativa, su RSI La1 con il commento di Ellis Cavallini e Gian-Andrea Costa.

