Amici 24: TrigNO vince la categoria canto, Daniele è il vincitore assoluto

Va in archivio l’edizione numero 24 di Amici di Maria De Filippi, il talent che da anni occupa i palinsesti di Canale 5 con l’obiettivo di mettere in luce nuovi talenti del canto e della danza.

A vincere Amici 2025 è stato Daniele Doria, ballerino, che ha primeggiato sul cantante TrigNO. Il vincitore del canto, categoria su cui ci soffermiamo come di consueto, ha battuto Antonia Nocca (super favorita sin dalla fase pomeridiana) la quale, malgrado abbia capacità vocali sopraffine (che non ha mai dimenticato di sfoggiare, anche in questa finale), nulla ha potuto con un televoto che, ancora una volta, ha premiato un artista che ha del potenziale ma ha bisogno di lavorare ancora per migliorare.

TrigNO, nome d’arte di Pietro Bagnadentro, classe 2003 e originario di Asti, con i suoi inediti “Maledetta Milano”, “100 sigarette” e “D’amore non si muore” ha conquistato il pubblico vincendo anche il premio delle radio. Seconda classificata nella categoria del canto e quarta assoluta è Antonia Nocca, classe 2005, originaria di Napoli. La sua performance su “Ancora” di Eduardo De Crescenzo è stata sufficiente per farle vincere il premio della critica, assegnato dalla stampa presente in studio.

Per quanto riguarda il ballo, il vincitore assoluto Daniele Doria ha battuto Alessia Pecchia, terza classificata assoluta, e Francesco Fasano, che ha chiuso al quinto posto generale. Il ballerino classe 2007, nato a Santa Maria Capua Vetere, ha dunque primeggiato anche sui due cantanti in gara.

Ancora una volta dunque a primeggiare nel canto è un’artista che, come abbiamo anche detto lo scorso anno di Sarah Toscano, ha tutte le carte in regola per fare strada nel mondo della musica, ma deve considerare questo risultato come un punto di partenza per continuare a lavorare e crescere in termini di tecnica e preparazione musicale. Il discorso sarebbe stato il medesimo anche per Antonia, che però tra i due è senza ombra di dubbio la più “pronta” a tuffarsi nel mondo della discografia.

