Eurovision 2025, il trionfo della Rai. Ma per EBU si apre un problema (VIDEO)

Si è concluso l’Eurovision Song Contest 2025 che Euromusica ha vissuto in loco. Va in archivio una ediziome che segna il trionfo delle scelte della Rai, sia a livello televisivo che in gara, con un quinto posto insperato alla vigilia ma meritato.

La vittorua di JJ porta la rassegna in Austria, ma il secondo posto -primo al televoto- di Israele, con molti voti extra contest, apre un problema per EBU sull gestione del televoto.

Il videoeditoriale del direttore

Mi piace: Mi piace Caricamento...