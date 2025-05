“This perfect friend” lancia “Liar”: album di inediti dopo 9 anni per Tanita Tikaram

Salutiamo con immenso piacere il ritorno di Tanita Tikaram, una delle artiste migliori degli ultimi 40 anni e che però forse ha raccolto meno del previsto. Lanciata da “Twist in my sobriety”, secondo singolo dell’album d’esordio “Ancient heart”, la cantautrice anglo-indo-figiano-malese (figlia di un ufficiale dell’esercito britannico di stanza in Germania) non ha poi saputo ripetersi, scivolando lontano dal mainstream dopo qualche anno.

Ma la sua attività non si è mai fermata e ora è appena uscita questa bellissima “This perfect friend” che anticipa “Liar (Love Isn’t A Right)”, il primo lavoro di inediti nove anni dopo “Closer to the people”, uscito el 2016. “Liar” è l’undicesimo lavoro in studio di Tanita Tikaram (cui si aggiungono tre compilation, l’ultima è l’antologia uscita per i trent’anni di carriera nel 2019 in cui era presente una cover bilingue anche di “E penso a te” di Lucio Battisti).

Fa piacere sentire che le sonorità raffinate sono ancora parte di Tanita Tikaram, classe 1969, certamente valorizzata da una voce scura e da un aspetto esotico dovuto alle sue origini, ma che in un certo senso nel decennio che l’ha vista protagonista ha rappresentato una sorta di piacevole eccezione al sound mainstream.

L’album è accompagnato da un tour europeo che il prossimo 28 ottobre la vedrà toccare anche l’Italia, unica tappa alla Santeria Toscana di Milano. Se le premesse sono queste, si preannuncia decisamente un lavoro di grande livello.

