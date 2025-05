“Let it talk to me”, Inna si rilancia nel duetto internazionale con Sean Paul

Ritroviamo su queste colonne un’artista che è stata grande protagonista del primo decennio degli anni 2000, vale a dire Inna. La cantante rumena, nota anche in Italia per la hit “Sun is up” del 2010 (disco d’oro anche da noI), esce con “Let it talk to me” che la vede duettare nientemeno che con il rapper americano Sean Paul.

Il brano è in alta rotazione in Romania e non solo: la canzone ha riportato in Top 10 la cantautrice dopo diverso tempo in cui- nonostante tante collaborazioni di rilievo – mancava dal mainstream. Nove album all’attivo, l’ultimo nel 2024 (“Everything or Nothing”), più due EP (anche in questo caso l’ultimo, “El Pasado” è uscito nel 2024), Inna è comunque un nome piuttosto presente nei circuiti dance pop, non soltanto dell’Est Europeo: proprio subito dopo quest singolo è uscito anche “I‘ll be waiting”, in cui mette la voce sui beat del dj tedesco R3hab.

Proprio l’area dance è quella che le sta regalando una rinnovata popolarità: qui infatti ha preso l’ultima certificazione che risale al 2024, quando è riuscita a vincere il disco d’oro in Francia per “Queen of My Castle”, in cui mette la voce sul progetto dance della crew EDM olandese Kriss Kross Amsterdam.

