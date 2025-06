“Favourite type” è il ritorno della rumena Roxen

Qualche anno lontano dal mainstream per assorbire il colpo della mancata qualificazione in semifinale dopo la partecipazione ad Eurovision 2021 (“Amnesia” fu dodicesima in semifinale dopo che l’anno prima l’artista avrebbe dovuto partecipare con la migliore “Alcohol you”, ma l’edizione venne cancellata per il Covid).

Roxen torna sulle scene con un singolo molto forte dal titolo “Favourite type”, un brano ultrapop dalle sonorità internazionali che vede la cantautrice rumena collaborare con Jungleboy, produttore anglo-keniota fra noi emergenti della scena europea. Per lei un momento complesso: dopo i grandi risultati all’esordio della carriera con due singoli al primo posto in patria e un disco d’oro successivamente nel 2022, recentemente ha dovuto fare i conti anche con le accuse di una parte della sua fan base.

Schieratasi apertamente con l’ex candidato alle presidenziali Calin Georgescu, di estrema destra e filorusso, ha attaccato la comunità LGBT che a suo dire avrebbe cercato di manipolarla. Tutto questo nonostante lei stessa si definisca non-binaria. Posizioni non semplici, visto che di recente è stata ospite anche al preèarty eurovisivo spagnolo. Recentemente è uscito anche “Play & pretend”.

