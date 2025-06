“Love me hard”, le sonorità scure di Jerry Heil accompagnano il nuovo album

Ritroviamo Jerry Heil, stavolta con una produzione in inglese. La bellissima cantautrice ucraina, terza all’Eurovision 2024 a Malmō insieme ad Alyona Alyona con “Teresa & Maria” esce con “Love me hard” che accompagna “Arkhetypy”, il suo terzo album completo, uscito pochi mesi fa.

Un brano dalle sonorità scure, poco immediate, con musiche quasi cinematografiche, molto diverso dalle produzioni ultrapop dell’artista. Fra l’altro, una canzone che viene pubblicata soltanto adesso ma alla quale l’artista lavorava da tempo. Dice Jerry Heil nel presentare il brano.

“Questo brano è come una demo, vecchio di anni.L’ho scritto per crescere”. Per il proprio lavoro, che nasce dall’inconscio, a volte bisogna crescere con la consapevolezza. Ho sempre sognato di scrivere musica per film: gotica, mistica, più profonda del solito pop. E ora finalmente l’ho fatto, perché sento: il mondo è pronto, io sono pronto e l’industria musicale ucraina è pronta a crescere con me.

E del resto è un tentativo che si può permettere: i numeri la consacrano come l’artista del momento regalandole il primo posto anche in diversi Paesi occidentali, cosa molto rara per un artista ucraino o comunque dell’area sovietica. L’album comprende fra l’altro due collaborazioni col pianista Evgeny Khmara e una con Monatik, il rapper già visto come numero di apertura a Kyiv all’Eurovision 2018. Ma la collaborazione più importante, fuori dal disco, è quella con la band metal Within Temptation nel brano “Sing Like a Siren”

