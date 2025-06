Pride Month Songs: “Liebeslied” di Dykris

Viennese, ma origini bosniache, classe 1988, Kristina Knezevic in arte Dykris è la nostra nuova proposta per le Pride Month Songs: “Liebeslied”, ovvero “Canzone d’amore” è il suo nuovo singolo, ma lei è un nome abbastanza famoso nel panorama LGBT sia austriaco che slavo, visto che è in prima linea per i diritti, che la coinvolge anche in prima persona.

Prima parte di carriera nei Balcani, la sua Bosnia, ma anche la Croazia come palconescenici principali, poi il trasferimento in Austria e la scelta di iniziare a cantare in tedesco, dopo un inizio in cui si è esibita in serbo ed in bosniaco, al servizio di produzioni dance, come questa interessantissima “Bebo“, cassa dritta da dancefloor, abbastanza inusuale da ascoltare per noi occidentali associata alle lingue slave.

Carriera in salita, lontana dai talent show per scelta e quindi spesso lontana dal mainstraeam, ha comunque saputo farsi strada nei circuiti alternativi che la apprezzano moltissimo. Di recente ha anche debuttato come attrice nel film “Dirty Boy” candidato anche per un importante premio internazionale.

E come sempre, ricordiamo che famiglia è dove c’è amore e che il matrimonio è un diritto e non un privilegio. #loveislove #pridemonth

