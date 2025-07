“Diva”, il ritorno dopo l’Eurovision de La Zarra

Torna dopo due stagioni di silenzio La Zarra, la cantante canadese di origine marocchina che ha rappresentato la Francia all’Eurovision 2023 con “Evidemment”. Dopo la grande delusione del sedicesimo posto, salutato con un dito medio a tutto schermo al momento del voting, l’artista ritorna con un nuovo singolo dal titolo “Diva”, alla ricerca dei successi che aveva mietuto prima della sua partecipazione eurovisiva (doppio disco di platino, ne avevamo parlato qui)

La Zarra presenta così il brano:

“Dal mio cuore al tuo, per alleggerire il peso, rallegrare il tuo spirito e sostenere le anime ribelli. Vi amo, le mie dive per me”.

È anche apparsa nel nuovo podcast Beurn Out – uno dei più popolari in Francia- per parlare di più del brano, del suo profondo legame con il Marocco e della vita dopo l’Eurovision. Sicuramente il passaggio eurovisivo – ma più il gestaccio in mondovisione che il risultato modesto anche in presenza di un brano molto forte – non l’hanno aiutata. E lei stessa lo ha più volte confermato

La Zarra ha già pubblicato il suo album “Traîtrise” nel 2021. Nelle intenzioni, “Diva” dovrebbe essere il primo assaggio del suo prossimo lavoro. Il pezzo è forte, quindi le premesse per fare bene – almeno nel mondo francofono -ci sono di nuovo tutte.

