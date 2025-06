Top of the Charts: Yungblud e Lorde nuovi ingressi, si confermano Ed Sheeran e Alex Warren

SINGOLI:Sa net- Elgit Doda, Arta Kabashi & Emra Brah

ALBUM: 2Ton- Aura



SINGOLI: Kismeth- Etho Colors

ALBUM: Virgin-Lorde



SINGOLI: Ordinary-Alex Warren

ALBUM: Andrea Berg- Andrea Berg



SINGOLI:Ma Tnsani (Yalla Habibi)- Vanco ft Aya

ALBUM: Paşa Gönül Şarkıları-Sezen Aksu



SINGOLI Vallonia: Kyky2Bondy- Hamza

RADIO Germanofona: Abracadabra – Lady Gaga

ALBUM Fiandre: Idols-Yungblud

ALBUM Vallonia: Mania-Hamza



SINGOLI:The weekend- Leony ft Imran

ALBUM: Muse-Jimin



SINGOLI: Azizam- Ed Sheeram

ALBUM: Dopamina- MBT



SINGOLI: Tec 9 – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:KSN (Pintlich remix)- Yzomandias

ALBUM: Ja, Sara- Sara Rikas



SINGOLI:Sandre- Anna Vissi

SINGOLI nazionali Ti si bila moje sunce- Martin Kosovec

SINGOLI internazionali: Azizam [Persian Version]-Ed Sheeran Feat. Googoosh

ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković Thompson

ALBUM internazionali:More – Pulp



SINGOLI:Stolt- Annika ft Lamin

ALBUM: AW- Annika



ALBUM: SUPERSUURE HOOLEGA- nublu & Vaiko Eplik



SINGOLI: Meininki- Averagekidluke, Turisti, Ares, Jore & Zpoppa, WILLEM

ALBUM: Denim- Averagekidluke



SINGOLI:Kyky2Bondy- Hamza

ALBUM Beyah – Damso



SINGOLI:Guli gavgzavne kveq’nada-Vazah & Tamar



SINGOLI: Manchild- Sabrina Carpenter

ALBUM:Idols-Yungblud



SINGOLI nazionali: Aeroplana- TOQUEL, Bloody Hawk

SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm

ALBUM:Desire: unleash- Enyphen



SINGOLI Nine ball- Zach Bryan

ALBUM American heartbreak- Zach Bryan



ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali- Kma tov shevet – Yeshi Rivo

ALBUM: Tisminim shel prida- Omer Adam



SINGOLI:Désolée- Anna

ALBUM: Mentre Los Angeles brucia- Fabri Fibra



SINGOLI Undressed – sombr

SINGOLI Vis Vien- Jessika Shy

ALBUM: Žvėris- Jessika Shy



SINGOLI: Azizam- Ed Sheeran

ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali I hate it -Kayati

SINGOLI: Bam Bam – Misha Miller & Alex Velea

ALBUM: Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate- FRIENDLY THUG 52 NGG



SINGOLI: Pa te pa –Ermal Fejzullahu & David Dreshaj



SINGOLI:. Falle og slå seg- Ari Bajgora

ALBUM:Short ‘n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Lotje – Lustrum U.V.S.V./N.V.V.S.U. & Jopke van Dobbenburgh feat. Roeland Beelen

ALBUM: Idols- Yungblud



ALBUM:tylko haj. (ZORZA 2025)-Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka



SINGOLI: Mussulo -DJ Malvado & DJ Aka-m feat. Dody

ALBUM: Debì tirar mas fotos- Bad Bunny



SINGOLI nazionali: Ael mait fericit de parmas- Interpreti Vari

SINGOLI internazionali: Azizam- Ed Sheeran

SINGOLI: Something to believe in- Avalan Rockston

ALBUM: Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate- FRIENDLY THUG 52 NGG



RADIO: A me mi piace- Alfa & Manu Chao



SINGOLI nazionali: Tec 9 – Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Abracadabra- Lady Gaga

ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Body to Body – Separ

ALBUM: Brat- Pil C & Luca Brassi10x



SINGOLI nazionali: Lastovke – Balladero & Saša Brezovšek

SINGOLI internazionali: Espresso Macchiato-Tommy Cash

ALBUM: Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: No tiene sentido- Béele

ALBUM: Cuarto azul- Aitana



SINGOLI: Tusen spänn – Tjuvjakt & Fanny Avonne

ALBUM: Somna med Humlan Djojji- Humlan Djojj



ALBUM: Appear Disappear- The Young Gods



SINGOLI Dönmuyor giden – Tarkan

SINGOLI: Vdoma- Antytyla

ALBUM: 18 – Loboda



SINGOLI Vinnipu-DESH

ALBUM: A katona imája- Akos

