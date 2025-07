“Soleil bleu” e “Demain demain”: le sonorità di Louiza hanno l’estate dentro

C’è un brano che sta girando moltissimo nelle radio francesi in questo momento: è “Soleil bleu”, per la voce di Louiza, il progetto che ruota attorno alla omonima cantante franco brasiliana (nata a Rennes da padre francese e madre brasiliana) accompagnata da quattro musicisti che portano sul palco le loro radici (Brasile, Balcani isola di Riunione) e le sonorità urban. Il brano è anche salito ai primi posti della charts francese, un risultato importante in un Paese dove domina l’hip hop dei grandi nomi.

Figlia d’arte (padre musicista jazz e lei stessa suona il contrabbasso), lanciata da una serie di featuring importanti che l’hanno fatta conoscere, ora Luiza Fernandes Viana sta proponendo sia il suo primo EP “Fantastik” che una serie di concerti i quali porteranno il progetto non solo in giro per la Francia ma anche in Vietnam, con alcune tappe del tour.

“Soleil blue”, che la vede insieme al duo elettro reggae Blue Soleil, è una sorta di manifesto della sua musica, un elettropop tropicale perfetto per queste caldissime giornate estive. E anche il testo rappresenta molto bene il suo mood della vita:

“Lasciami vivere come mi piace, i piedi nell’acqua e la testa all’aperto.

Dopo una formazione classica al Conservatorio di Rennes, ha esplorato il Brasile e la sua Amazzonia, la vita parigina, una scuola di belle arti a Réunion e le scene del mondo in cui il suo percorso l’ha portata. E ora sta portando tutto questo mélange di suoni in giro per il Mondo. “Demain demain” è un altro brano fortissimo.

