“Pôr do Sol”: gli esordienti Vizinhos da TikTok alla vetta delle charts lusitane

Ancora una volta la rete costruisce talenti. Ne sanno qualcosa Os Vizinhos, una band nata all’inizio del 2025 che si è trovata all’improvviso in testa alle classifiche dell’airplay e dello streaming lusitano. “Pôr do Sol”: è uscita lo scorso Marzo come primo singolo della band che ha cominciato a diffonderla in rete, su TikTok soprattutto: il successo di questa melodia che ha il sole dentro è stato talmente grande che in tanti hanno cominciato ad usarla.

La canzone ha ispirato una nuova tendenza su TikTok ed è stata utilizzata come colonna sonora in centinaia di video, entrando rapidamente nella Top 10 Viral. Da qui alle radio e alle charts ovviamente il passo è stato breve e così questo gruppo, nato all’interno del Grupo Académico Seistetos, un progetto musicale che ruota attorno all’università di Evora, città di origine dei componenti si è trovato improvvisamente catapultato in tutte le radio e ovviamente su Spotify dove il brano è saldamente in testa alle classifiche di ascolto nazionali

Colpisce sopratutto la loro sonorità che mescola il pop al folk tipico della loro regione, l’Oltretago (di cui appunto Evora è capoluogo), fortemente rivendicata nel Dna musicale e chiaramente rintracciabile nel secondo formidabile singolo “Pobre ex- Namorado”, uscito poche settimane fa.

