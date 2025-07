“Million de Mois”, il nuovo delicatissimo singolo di Zoë Më

Fresco di uscita, ecco “Million de Mois”, il nuovo singolo di Zoë Më, la cantante svizzera lanciata dalla partecipazione all’Eurovision 2025 proprio nella sua città natale, ovvero Basilea, che ha chiuso con un decimo posto. “Voyage“, apprezzatissimo dalle giurie, è stato penalizzato da un sonoro e immeritato zero al televoto, ma la cantante non si è scoraggiata. La nuova produzione, che la vede anche in questo caso fra gli autori (insieme alla cantante pop norvegese Elsie Bay e al compositore belga Jeroen Swinnen), è nel solco della precedente.

Sonorità tipiche della chanson francese, voce molto ben modulata e interpretazione intensa per una delle artiste migliori sfornate dall’Eurovision nell’ultimo decennio, sicuramente fra le migliori entries della Svizzera. La canzone, che per ora esce solo in singolo, dovrebbe comunque fare parte del suo nuovo lavoro: al momento l’artista, che finalmente vede lanciare la sua carriera dopo aver fatto da supporter a Joya Marleen e Remo Forrer, ha inciso due album e due EP

