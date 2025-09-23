“Half of my heart”: Micheal Schulte e Asdìs uniscono le forze

Il banger dell’autunno arriva da Germania e Islanda e precisamente da due artisti campioni di vendite in patria. Lui è Michael Schulte, quarto classificato ad Eurovision 2018 con “You let me walk alone”, miglior risultato tedesco degli ultimi 10 anni. Lei Asdìs Maria Viðarsdóttir, nome prominente in patria e non solo, con all’attivo tre dischi d’oro proprio con produzioni realizzate insieme a tedeschi, particolarmente Glockenback.

Di lei abbiamo parlato spesso, sia appunto in occasione dei successi, così come lo scorso Aprile, in occasione dell’uscita di un singolo che si è subito issato in testa alle charts islandesi ed è arrivato nelle radio di mezza Europa.

Arrivano con “Half of my heart”, un singolo ultrapop estremamente radiofonico, col ritornello che entra nelle orecchie in due secondi.Il loro nuovo brano dance-pop esplora l’idea di non poter avere un cuore che batte senza la propria dolce metà, qualcuno che ti completa.

Il video musicale sembra un collage di pezzi di un puzzle, con scene che ricordano film di epoche diverse, a simboleggiare un amore che trascende il tempo. La fusione vocale è impeccabile, il potenziale per una hit radiofonica è molto alto e il loro carisma è assolutamente coinvolgente

