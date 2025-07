Airplay & downloads: Ed Sheeran domina le classifiche europee

TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY

1.Azizam- Ed Sheeran ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

2.Ordinary-Alex Warren ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

3.Messy โ€“ Lola Young ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

4.End of the world โ€“ Miley Cyrus ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

5.Abracadabra-Lady Gaga ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

6.Nice to meet you- Myles Smith ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

7.Anxiety -Sleepy Hallow & Doechii ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

8.Bad dreams- Teddy Swims ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

9.Beautiful people- David Guetta & Sia ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ

10.Pink Pony club- Chappell Roan ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*

1.Azizam- Ed Sheeran ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

2.Messy โ€“ Lola Young ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

3.Nice to meet you- Myles Smith ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

4.Beautiful people- David Guetta & Sia ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ

5.Show me love โ€“ WiztheMc, Bees & Honey ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ

6.Blessings -Calvin Harris & Clementine Douglas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

7.Next summer-Damiano David ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น

8.Ray of light โ€“ Nico Santos ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

9.One thing- Lola Young ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

10.By your side -Leony ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE

1.Ordinary-Alex Warren ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

2.Azizam โ€“ Ed Sheeran ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

3.Messy -Lola Young๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

4.Apt- Rosรฉ & Bruno Mars ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

5.Shake it to the max- Molyi, Silent Addy, Kalash & Maureen ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

6.Show me love โ€“ WiztheMc, Bees & Honey ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ

7.Beautiful people- David Guetta & Sia ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ

8.Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

9.Blessings -Calvin Harris & Clementine Douglas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

10.Anxiety โ€“ Sleepy Hallow & Doechii ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*

1.Azizam โ€“ Ed Sheeran ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

2.Messy -Lola Young ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

3.Show me love โ€“ WiztheMc, Bees & Honey ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ

4.Beautiful people- David Guetta & Sia ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ

5.Blessings -Calvin Harris & Clementine Douglas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

6.Sapphire- Ed Sheeran ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

7.Ninao-Gims ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต

8.I adore U- Hugel Topic, Arash ft Daecolm ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

9.Be mine- Kamrad ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

10.Tau mich auf- Zartmann ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

* si intendono โ€œeuropeeโ€ le canzoni nelle quali lโ€™interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un featuring europeo al fianco di un interprete di altro continente

