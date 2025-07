Alla scoperta di Kamrad e del suo pop elettronico da cantare a squarciagola

Di Tim Kamrad non avevamo ancora parlato qui ed è una grave mancanza alla quale rimediamo subito. Perchè questo cantautore tedesco, oltre ad essere attualmente ai vertici delle classifiche nazionali, è uno dei prodotti più solidi della scena mitteleuropea. Figlio di polacchi ma nato a Wuppertal, è uno di quelli che hanno sempre creduto di poter fare della musica un lavoro, al punto da abbandonare anche gli studi da ingegnere industriale per iniziare a fare musica..

Dal 2017, anno di pubblicazione del suo primo album, è stata una sfilza di successi: 4 dischi di platino e altrettanti d’oro fra Germania, Svizzera, Austria, Polonia e Ungheria grazie sopratutto al suo pop – cantato in inglese – particolarissimo, che fonde sonorità dance, con arrangiamenti e melodie semplici ed orecchiabilissimi. E a ben vedere il “singalong”, questi ritornelli da cantare a squarciagola, rappresenta proprio una delle caratteristica della sua produzione.

“Be mine”, l’ultimo singolo è un brano perfetto per l’estate, ma anche “Friends”, uscito qualche mese fa non è da meno. Come anche “Feel alive”.che lo ha fatto conoscere.

Ma la sua consacrazione è arrivata con l’inno pop “I Believe”, che ha scalato le classifiche europee sin dalla sua uscita nella primavera del 2022. La canzone è infatti diventata con diversi migliaia di utilizzi per i video su TikTok, milioni di visualizzazioni di video e oltre 50 milioni di streaming sulle piattaforme di musica digitale. L’Italia conosce questa canzone nella versione bilingue realizzata con Aka7even.

Esordiente dell’anno per la radio tedesca col suo lavoro di debutto, opener per il tour di Lotte e quello di Nico Santos, Kamrad è uno dei non tantissimi artisti a non essere passato dai talent per il lancio e ora – per contrappasso – è però giudice nella versione tedesca di The Voice.

