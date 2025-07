Targhe Tenco 2025, Lucio Corsi fa doppietta: tutti i vincitori

Trionfa Lucio Corsi alle Targhe Tenco. Il cantautore grossetano, secondo all’ultimo Festival di Sanremo e quinto classificato ad Eurovision 2025 è stato premiato con ben due riconoscimenti nel prestigioso premio che ogni anno, attraverso una giuria di 200 giornalisti ed addetti ai lavori, indica il migliori prodotti della musica italiana nell’anno solare.

Da molto tempo un artista del Festival di Sanremo non veniva premiato in maniera così importante e per la prima volta il riconoscimento è vinto da un fresco rappresentante italiano all’Eurovision. Ma fra i candidati nelle varie categorie c’erano diversi nomi sia del Festival che del panorama italiano, non tutti del mainstream.

La vittoria di Lucio Corsi, miglior album e miglior canzone assoluti, sta innanzitutto a ricordare come in barba all’autotune e alle ragazzine che hanno votato per Olly a Sanremo, la qualità ha ancora il suo peso. La speranza è che questo successo possa mettere fine al dominio del televoto, sia a Sanremo, ma anche all’Eurovision, dove nonostante tutto, prodotti come quelli di Lucio Corsi continuano a farsi largo. Fra gli altri vincitori, si segnala Anna Castiglia. Trionfatrice a Musicultura 2024, la cantautrice siciliana fu eliminata agli Home Visit di X Factor. Grandi complimenti, anche qui, ai giudici di allora.

La vittoria di La Niña fra gli album in dialetto conferma l’ottimo momento dell’artista campana, ormai pronta per il grande salto a Sanremo, come artista in gara dopo averlo assaggiato due anni fa in duetto con Big Mama. Ginevra Di Marco, più volte protagonista delle Targhe Tenco, si conferma come uno dei nomi solidi della canzone d’autore italiano. Premio invece all’originalità della proposta per il disco con i successi di Herbert Pagani reinterpretati dalla sorella Caroline, un doppio album che vede collaborazioni preziose con ospiti Danilo Rea, Fabio Concato, Giorgio Conte, Shel Shapiro, Alessandro Nidi, Moni Ovadia, Francesca Della Monica, Emanuele Vezzoli.

Tutti i vincitori

Migliore album in assoluto: “Volevo essere un duro”- Lucio Corsi

Migliore album in dialetto: “Furèsta”- La Niña

Migliore opera prima: “Mi piace”- Anna Castiglia

Migliore album di interprete: “Kaleidoscope- Ginevra Di Marco

Miglior canzone singola: “Volevo essere un duro”- Lucio Corsi

Migliore album a progetto: “Pagani per Pagani”- Caroline Pagani

Le Targhe Tenco vengono assegnate ogni anno, a partire dal 1984, ai “migliori dischi dell’anno” secondo i criteri della canzone d’autore. Per l’edizione 2025 sono state prese in considerazione le opere pubblicate (o rese disponibili in qualunque forma) tra il 1° giugno 2024 e il 31 maggio 2025.

Il Premio Tenco alla carriera sarà consegnato nel corso della Rassegna della Canzone d’Autore, in programma il 23, 24 e 25 ottobre 2025 presso il Teatro Ariston di Sanremo, che nel 2024 ha celebrato i 50 anni di attività. In quell’occasione saranno assegnati anche il Premio Tenco all’Operatore Culturale e il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia per riconoscere il valore artistico e civile di chi si batte nel mondo per i diritti umani e la libertà d’espressione.

