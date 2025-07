Top of the charts: il nuovo album di Justin Bieber si fa subito largo

SINGOLI:Escobar-Finem

ALBUM: Icon-Noizy

🇦🇩

RADIO: Me has invitado a bailar- Dani Fernandez



SINGOLI: Achqerid payly-D’Litte

SINGOLI: Ordinary-Alex Warren

ALBUM: Virgin- Lorde



SINGOLI:Ma Tnsani (Yalla Habibi)- Vanco ft Aya

SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs

SINGOLI Vallonia: Ordinary-Alex Warren

RADIO Germanofona: Castaways- Milow ft Florence Arman

ALBUM Fiandre: From Zero-Linkin Park

ALBUM Vallonia: Beyah -Damso



SINGOLI:The weekend- Leony ft Imran

ALBUM: Muse-Jimin



SINGOLI: Azizam-Ed Sheeran

SINGOLI: Putin.- Maya Berovic



SINGOLI:KSN (Pintlich remix)- Yzomandias

ALBUM: Khaosan- Benny Cristo & Sofian MedjMedj



SINGOLI:Ordinary-Alex Warren

SINGOLI nazionali Ti si bila moje sunce- Martin Kosovec

SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran

ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković Thompson

ALBUM internazionali:Talking to the trees -Neil Young And The Chrome Hearts



SINGOLI:Stolt- Annika ft Lamin

ALBUM: AW- Annika



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

SINGOLI: Oma Vika-Isac Elliot

ALBUM: Denim- Averagekidluke



SINGOLI:Airforce Blanche- Gims & Jul

ALBUM Terminal 7 – Djadja & Dinaz



SINGOLI:Guli gavgzavne kveq’nada-Vazah & Tamar



SINGOLI:Ordinary-Alex Warren

ALBUM:Kpop Demon Hunters – Colonna sonora originale



SINGOLI: Dior- Mk ft Chrystal

ALBUM:Time flies 1994-2009- Oasis



SINGOLI nazionali: Listeia-Rack

SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm

ALBUM:Ta Thalassina Tou Pariou- Yannis Parios



SINGOLI Manchild- Sabrina Carpenter

ALBUM Time flies 1994-2009- Oasis



SINGOLI: Ordinary – Alex Warren

ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali- Kama Tov shabat- Ishay Ribo

SINGOLI Internazionali: Manchild- Sabrina Carpenter

ALBUM: Tisminim shel prida- Omer Adam



SINGOLI:Désolée- Anna

ALBUM: Uforia-Tony Boy



SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas

SINGOLI Žvėris- Jessika Shy

ALBUM: Žvėris- Jessika Shy



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale



SINGOLI: Sapphire- Ed Sheeran

ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali Hey now -Ira Losco

SINGOLI internazionali:Ordinary – Alex Warren

SINGOLI: I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm

SINGOLI: 101 Ruza – Dado Polumenta



SINGOLI:. Falle og slå seg- Ari Bajgora

ALBUM:Short ‘n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI:Zaazaa- Frenna feat. Shallipopi

ALBUM: Mama I amde it – Roxy Dekker



SINGOLI: Azizam- Ed Sheeran

ALBUM: Kult Tenerife 29 11 2024-Kult



SINGOLI: Por do sol- Vizinhos

SINGOLI nazionali: Ael mait fericit de parmas- Interpreti Vari

SINGOLI internazionali: Ordinarr-Alex Warren

SINGOLI: Beautiful People- Davdi Guetta& Sia

ALBUM: COMPLEX polnotsennosti- Eldzhey



RADIO: A me mi piace- Alfa & Manu Chao



SINGOLI nazionali: Ego-Devito

SINGOLI internazionali: Abracadabra- Lady Gaga

ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Body to Body – Separ

ALBUM: Neviem- Separ



SINGOLI nazionali: Kopalnico ima2 – 6Pack Čukur

SINGOLI internazionali: Espresso Macchiato-Tommy Cash

SINGOLI: La plena- W Sound, Béelé, Ovi on The Drmus

ALBUM: Tropicoqueta- Karol G



SINGOLI: Tusen spänn – Tjuvjakt & Fanny Avonne

ALBUM: Tracks II: The Lost Albums- Bruce Springsteen



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM: Elektrisch- Megawatt



SINGOLI Dönmuyor giden – Tarkan

SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo

SINGOLI Vinnipu-DESH

ALBUM: The Thunderfist Chronicles- Alestorm

