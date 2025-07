Alla scoperta di Marine, il nuovo talento del pop francese

Marine Delplace ha 25 anni ed è il nome nuovo del pop francese. Lanciata dall’ultima edizione di Star Academy, un talent show della franchigia Operazione Trionfo che in Francia funziona benissimo e sforna un buon 70 percento degli artisti contemporanei, la cantautrice di Calais (ex The Voice Kids) è uscita vincitrice ed il suo singolo d’esordio “Ma faute”, che sentite qui, è subito arrivato al disco d’oro, spingendo al numero 2 della chart l’album “Cœeur maladroit”

Di questo singolo c’è da dire che unisce una melodia molto forte, ben suonata ed avvolgente, profondamente francese nello stile, ad un testo che è un cazzotto nello stomaco, visto che parla di lui che ubriaco le urla in faccia che è colpa sua (di lei) e le alza contro le mani. Un tema abusato, sicuramente ma che qui è trattato in maniera diretta e senza retorica come non si sentiva da un po’ (la descrizione ricorda “Malo” di Bebe)

Il brano – ormai oltre 3 milioni di streaming su Spotify – ha una storia curiosa perchè risale al 2022: ne realizzò un demo in versione acustica , sino ad ora. Oltre 300.000 followers su Instagram, è rapidamente diventata uno dei nomi più amati dalle giovani generazioni, che hanno subito apprezzato anche title track dell’album. Che peraltro trovate intero in fondo a questo post

Viene da fare una riflessione, a questo punto. Perchè ad eccezione di X Factor – e ormai nemmeno più tanto – i nostri talent show non riescono a sfornare campioni di vendite mentre invece in tutto il resto d’Europa funzionano quasi tutti? Non sarà forse perchè da noi i giurati sono molto personaggi overo 50 o comunque lontani dal mainstream e dalle radio, mentre altrove ci vanno i nomi in rampa di lancio del pop che quindi sanno scegliere meglio cosa chiede il mercato?

Mi piace: Mi piace Caricamento...