Lenaïg, dai social all’alta rotazione: è il nome nuovo del pop francese

Spuntata all’improvviso nell’airplay francese, Lenaïg Colin è il nome nuovo del pop transalpino. “Je ne pense qu’à ça”, il suo primo singolo- lanicato in rete dopo che l’artista di Lione si era fatta conoscere con alcune cover – ha subito accumulato 2 milioni di streaming e altri milioni di ascolti e visualizzazioni. Seguita dalla stessa etichetta indipendente di Zaz e di altri nomi di rilevo come Elisa Tovati, Hoshi, Claudio Capéo e diversi ultimi artisti usciti da Nuovelle Star, oggi le sue canzoni sono in alta rotazione nelle radio francesi.

Non si sa molto di lei, se non che a produrla è Maruko, un nome piuttosto noto nella scena francese, che segue alcuni giovani talenti francofoni fra cui Léman, lo svizzero esploso su TikTok dopo essere passato da The Voice e che oggi gira con successo tutta l’area romanda. Proprio la cover di uno dei suoi brani ha attirato l’attenzione della sua attuale etichetta. Fan dichiarata di OIivia Rodrigo e Angèle, ma anche amante del rock, origini bretoni, Lenaïg si prepara a far uscire in EP entro fine anno. Di recente è uscito anche “Du ferme”

près « Vas-y, aboie ! », son premier single addictif et viral, Lenaïg a dévoilé une nouvelle pépite : « Je ne pense qu’à ça », qui cumule en quelques semaines +2 millions de streams et des dizaines de millions de vues sur les réseaux. Produit par Maruko (Léman), ce nouveau banger nous plonge dans une atmosphère dark pop tout en tension. Elle y décrit une tempête intérieure qui prend au cœur et aux jambes, et sa voix est à l’image de son thème : obsédante

