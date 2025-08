“Loiça Por Lavar”, il singolo degli Adois con l’estate dentro

Adois sono un nome relativamente nuovo della musica lusitana. In questi giorni sono in alta rotazione con “Loiça Por Lavar” che mescola il pop con il folk e le sonorità tipiche del Portogallo e accompagna l’album d’esordio “Da nossa sala”. Si sente fortissima l’influenza dei Deolinda, primo progetto di successo a portare nel mainstram questo sound ed infetti Ana Bacalhau e i suoi sodali sono fra i punti di riferimento del duo.

Karine Garrido e Diogo Abrantes, coppia anche nella vita, sono esplosi nel 2023 in un modo che ha caraterizzato spesso gli artisti portoghesi, ovvero cantando la sigla di una telenovela, genere molto forte ancora nel mondo lusofono e isponofono e oggi sono seguiti da una agenzia specializzata nella promozione dei nuovi talenti emergenti della musica lusitana. Merita un ascolto anche “Dança do Dia a Dia“, il singolo precedente

Il loro progetto da girando in questi mesi il Portogallo e complice la lingua, si stanno interessanto a loro anche alcuni siti brasiliani, che seguono con maggiore attenzione il pop in portoghese. Con l’album è in preparazione anche un primo tour. E intanto si godono anche i passaggi televisivi.

