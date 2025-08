“Happier” è il nuovo singolo country pop delle Remember Monday

“Happier” è il nuovo singolo delle Remember Monday, il trio vocale britannico che ha rappresentato il Regno Unito all’Eurovision 2025 con “What the hell just happened?”, diciannovesimo classificato nonostante uno zero al televoto e grazie ai 12 punti della giuria italiana.

Dai suoi accordi di apertura, il brano potrebbe essere scambiato per la sorella minore di “The Winner Takes It All”; una storia malinconica di amore perso per un inquietante riff per pianoforte.Ma alla fine si capisce che invece la donna dal cuore spezzato fa esercizio di autodeteminazione. Un tema già più volte usato nell’ultimo periodo dalle artiste donne, da “Despechà” di Rosalia, passando per “Queens and Kings” di Ava Max, fino “Flowers” di Miley Cyrus. Qui però è declinato in più con le armonie vocali delle tre ex compagne di college, mescolate ad assonanze melodiche con “Manchild” di Sabrina Carpenter.

Il brano esce per ora solo in singolo, come quello eurovisivo, ma dovrebbe essere il preludio al terzo lavoro del trio.

