“Regalo”, il singolo che segna il ritorno di Alvaro Soler

Torna a ferragosto nelle radio italiane, Alvaro Soler. Il cantante spagnolo, lanciato 10 anni fa dalla hit “El mismo sol”, si rilancia nel nostro Pese dopo qualche anno in cui si è concentrato più sul mercato spagnolo e sugli altri Paesi europei.

“Regalo” è estratto da “El camino”, il nuovo album di Soler, quarto della sua carriera (il terzo, intitolato “Magia”, datato 2021, non è andato bene) in uscita il prossimo 10 ottobre. Come racconta Solar, la canzone è nata due anni fa Berlino, dove l’artista è di casa (ha anche cittadinanza tedesca per via del padre), In cerca di una sorta di “vitamina D” musicale, Alvaro Soler ha imbracciato una chitarra a 12 corde, lasciandosi ispirare dai suoni messicani provenienti da diverse zone del paese. Il risultato è un sound in cui la sua voce si intreccia con i cori, creando un’atmosfera ipnotica e coinvolgente.

Il brano, come sottolinea, invita a vivere il momento e ad apprezzare ciò che si possiede. Il titolo, che in spagnolo come in italiano significa “dono”, riflette perfettamente il messaggio centrale della canzone: la vita è un regalo da celebrare.

