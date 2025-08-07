“Attacher” (e non solo): la dolcezza francofona della monegasca Olivia Dorato

Ritroviamo un’artista di cui abbiamo parlato qualche anno fa, ovvero Olivia Dorato. Salita alle cronache perchè una delle poche cantanti del Principato di Monaco, è già arrivata a quattro album in una carriera che a 27 anni la vede come nome solido del mainstream francofono: ha anche già diviso il palco con Mika, Robbie Williams, Christophe Maè, BB Brunes. Ne avevamo parlato agli esordi, in questo post.

Canta indifferentemente in inglese e in francese anche se da qualche tempo si sta concentrando sulla varieté e quindi sulla lingua natale. Oltre ad “Attacher” che trovate qui è uscita la delicatissima “Rappel”. Ma è “Boum Boum”, brano del 2023 che l’ha riportata nel mainstream con oltre 600.000 ascolti su Spotify.

Divisa fra gli studi di diritto e la musica, Dorato non ha mai nascosto di soffrire di una malattia auto-immune, il diabete di tipo 1 da quando ha 8 anni e per questo si spende, attraverso la musica anche per cause di sensibilizzazione e solidarietà che riguardano questo problema di salute.

Mi piace: Mi piace Caricamento...