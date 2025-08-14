“Piesa de la radio” è la canzone dell’estate di Elena Gheorghe

Mancava da un po’ su queste colonne Elena Gheorghe, una delle più conturbanti artiste della scena musicale dell’Est Europa. Quarant’anni appena compiuti, sembra passata una vita da quel 2009 quando rappresentò la Romania all’Eurovision con “The Balkan Girls”, un inno alla bellezza e alla giovialità delle donne balcaniche di cui è parte. Poi la sua carriera ha preso diverse strade: un passaggio nei Mandinga – che però aveva già lasciato quando salirono a loro volta sul palco eurovisivo nel 2012- e poi una lunga e solida carriera solista, ormai avviata ai 20 anni.

“Piesa de la radio” (la canzone della radio) è la sua hit estiva. Un brano, come racconta, ispirato dai ricordi di adolescente, scritti sul diario: anni nei quali la musica suonata appunto alla radio accompagnava cotte amorose e delusioni:

Rileggo le pagine piene di pensieri: sul mio primo amore, la mia prima delusione, per il tumulto e le speranze di quel tempo. A un certo punto ho scritto che non credo che sarò mai in grado di ascoltare canzoni alla radio senza piangere. Da quel pensiero è nato ‘Piesa de la radio’, un messaggio per me in quel momento e a chiunque abbia provato delusione per l’amore. – Alzati. Vai avanti. – Ballate .E fate spazio, nel vostro cuore e nella vostra vita, per un uomo che vi merita, che vi valorizza e vi ama veramente

Cinque album all’attivo, la cantautrice rumena (nel 2014 dedicò un brano all’uomo italiano) è uno dei nomi più solidi della musica nel suo Paese, anche se ultimamente è molto più personaggio televisivo. Madre di due figli, Gheorghe è molto impegnata anche nella valorizzazione e promozione della lingua aromana, idioma turcofono parlato da una minoranza sia in Romania che in altri paesi balcanici

