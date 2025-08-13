“Kalos, se vrika”, il crossover per l’estate di Stavento & Daphne Lawrence

L’estate del Mediterraneo si tinge ancora una volta della musica di Stavento. Il rapper greco (Michalis Kouinelis, ma oggi identificato col nome del suo progetto artistico), uno dei nomi più consolidati della scena musicale ellenica, si unisce stavolta a quella di Daphne Lawrence, nome emergente del pop, che nonostante pochi singoli all’attivo può già vantare la collaborazione con Anna Vissi, la più grande cantante di lingua greca degli ultimi 40 anni e con una serie infinita di nomi del mainstream.

“Kalos, se vrika” (ovvero Benvenuto, ti ho trovato), è nel pieno stile di Stavento: crossover, rap vecchio stile e ritornello ultrapop su un flow irresistibile, che fa battere il piede all’ascolto anche a chi non conosce il greco. Noto anche per essere il compagno della cipriota Ivi Adamou (Eurovision 2012), Kouinelis da qualche anno tiene a battesimo o contribuisce al lancio giovani artisti, non solo per la sua pregressa esperienza come coach di The Voice ma anche per una serie di duetti di livello., Daphne Lawrence, invece, ha già ricevuto diverse candidature ai MAD Musi Awards, gli oscar musicali assegnati dal popolare network privato, MAD TV. Merita un ascolto “Magkas”.

