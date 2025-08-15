Quando l’estate si fa attendere: un Ferragosto color “Blu tramonto”

È il giorno di Ferragosto, noi lo trascorriamo come sempre a suon di musica ed ecco che, per augurarvi di trascorrere questa giornata in serenità, tra i tanti tormentoni delle ultime estati, dalla vicina Svizzera peschiamo un brano del 2024 che, pur essendo uscito nel mese di ottobre, ha tutte le caratteristiche di un singolo estivo anche se fuori stagione: “Blu tramonto” dei Sogni Estivi Infranti Permanenti.

Il progetto, fondato da Federico Sicilia e Simone Romeo, per questo singolo d’esordio si avvale della collaborazione alla voce di Alice Petronici, già voce dei Sunset ’99 e speaker radiofonica, e di Rachel Dauchy ai cori. Proprio grazie a queste due voci, che si fondono perfettamente con le sonorità synthwave suonate e prodotte dagli stessi Romeo e Sicilia, la nostalgia dell’irrealizzato che emerge dal testo assume un suono (e anche un gusto) molto più dolce.

È un brano che trasuda estate, che pur non essendo il classico tormentone estivo teletrasporta con la mente l’ascoltatore in una dimensione parallela, in cui le onde sonore del sintetizzatore si mischiano con le onde del mare e quel ghiacciolo raffigurato in copertina si materializza con la fantasia pronto a rinfrescarci dal caldo torrido. “Blu tramonto” ha allungato l’estate 2024 fino a ottobre e oltre, continuando a suonare in radio fino ai giorni nostri e allietandoci con un po’ di sana malinconia.

E dunque, ovunque voi siate, cha siate a mare, in montagna o a casa vostra, che siate da soli o in compagnia, in famiglia o con gli amici, non importa come trascorriate il Ferragosto, l’importante è che questa giornata possa tenervi liberi da ogni preoccupazione, che possiate sentirvi leggeri e soprattutto che la trascorriate ascoltando tanta buona musica. Buon Ferragosto!

