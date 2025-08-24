Top of the charts: KPop Demon Hunters e Alex Warren ancora protagonisti
SINGOLI:UneDu-Ronela Hajati
ALBUM:Vjeshtë / Dimër ’25- Buta
RADIO:Fly (Sean Finn Edit) -Damon Paul feat. Kayna
SINGOLI: Pust’ Bog budet ryadom s tvoimi planami- Macan & Basta
ALBUM: Bratland- Macan
SINGOLI: Ordinary-Alex Warren
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI:Git – BLOK3
ALBUM: Bratland- Macan
SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: Azizam- Ed Sheeran
ALBUM Fiandre: Hit me hard and soft – Billie Eilish
ALBUM Vallonia: Le Nord se souvient: l’Odyssée – Gims
SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab
ALBUM: Face-Jimin
SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas
ALBUM:Dopamina- BMT
SINGOLI: Tec 9 – Buba Corelli
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Painkillers (overdose edition)PTK & Yzomandias
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI nazionali Alive- Nina Badric
SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković
ALBUM internazionali:No Rain, No Flowers- The Black Keys
SINGOLI:En drøn om et menneske- Aphaca
ALBUM: AW-Annika
SINGOLI: Blessings- Calvin Harris & Clementine Douglas
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI: Mun Type-Lage
ALBUM: Elämän tie 1963-2025- Katri Helena
SINGOLI: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
ALBUM Le Nord se souvient: l’Odyssée – Gims
SINGOLI: SUMMER #1- JIKKS
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:Darkness- Mono Inc.
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Everywhere I went led me to Where I – Tom Grennan
SINGOLI nazionali: Koukla-Sicario
SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm
ALBUM: Good kid M.A.A.D City – Kendrick Lamar
SINGOLI Killeagh-Kingfishr
ALBUM:Time flies 1994-2009- Oasis
SINGOLI: Daisies – Justin Bieber
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Kama Tov shabat- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: Manchild- Sabrina Carpenter
ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen
SINGOLI:A me mi piace- Alfa & Manu Chao
ALBUM: Tutta vita-Olly
SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas
ALBUM:Pūķa Lietošanas Instrukcija- Brainstorm
SINGOLI Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI: Edge of desire- Jonas Blue & Malive
ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM:Arkhetypy – Jerry Heil
SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab
ALBUM: Bratland- Macan
SINGOLI: Aksam-Susana Tot
SINGOLI:.Golden- Huntr/x
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI:Zaazaa- Frenna feat. Shallipopi
ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish
SINGOLI: Kyoto – Kuban & Favst feat. Zalia
ALBUM:NAPISZ JAK BĘDZIESZ- Sabel
SINGOLI: Por do sol- Vizinhos
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI nazionali: Hora Feltor- Irina Rimes
SINGOLI internazionali: Sapphire-Alex Warren
ALBUM:Z class- Aerozen
SINGOLI: I’ll be waiting – Inna & R3hab
ALBUM:Karma-Stray Kids
RADIO: Pronto come va- The Kolors
SINGOLI nazionali: Tec 9 – Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Anxiety – Doechii
ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI: Zub sa zub – Separ & Raphael
ALBUM: Neviem- Separ
SINGOLI nazionali: Jaz in ti – Regen
SINGOLI internazionali: Daisies – Justin Bieber
ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI: Tu vas sin (fav)- Rels B
ALBUM: Debì tirar mas fotos – Bad Bunny
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI: Ordinary- Alex Warren
ALBUM:Born spinner- Reezy
SINGOLI Yerinde dru – Slo X Demet Alkalin
ALBUM: Karma- Stray Kids
SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: Razdatka 9- Kriminal Bit
SINGOLI OHMAMMA-DESH x Young Fly
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale