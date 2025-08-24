Top of the charts: KPop Demon Hunters e Alex Warren ancora protagonisti



SINGOLI:UneDu-Ronela Hajati

ALBUM:Vjeshtë / Dimër ’25- Buta



RADIO:Fly (Sean Finn Edit) -Damon Paul feat. Kayna



SINGOLI: Pust’ Bog budet ryadom s tvoimi planami- Macan & Basta

SINGOLI: Ordinary-Alex Warren

SINGOLI:Git – BLOK3

SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs

SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza

RADIO Germanofona: Azizam- Ed Sheeran

ALBUM Fiandre: Hit me hard and soft – Billie Eilish

SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab

ALBUM: Face-Jimin



SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas

ALBUM:Dopamina- BMT



SINGOLI: Tec 9 – Buba Corelli



SINGOLI nazionali Alive- Nina Badric

SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran

ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković

SINGOLI:En drøn om et menneske- Aphaca

ALBUM: AW-Annika



SINGOLI: Blessings- Calvin Harris & Clementine Douglas

SINGOLI: Mun Type-Lage

ALBUM: Elämän tie 1963-2025- Katri Helena



SINGOLI: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza

SINGOLI: SUMMER #1- JIKKS



SINGOLI:Golden-Huntr/x

SINGOLI: Golden-Huntr/x

SINGOLI nazionali: Koukla-Sicario

SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm

SINGOLI Killeagh-Kingfishr

SINGOLI: Daisies – Justin Bieber

ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali- Kama Tov shabat- Ishay Ribo

SINGOLI Internazionali: Manchild- Sabrina Carpenter

SINGOLI:A me mi piace- Alfa & Manu Chao

SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas

SINGOLI Žvėris- Jessika Shy

ALBUM: Žvėris- Jessika Shy



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

SINGOLI: Edge of desire- Jonas Blue & Malive

SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran

SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab

SINGOLI: Aksam-Susana Tot



SINGOLI:.Golden- Huntr/x

SINGOLI:Zaazaa- Frenna feat. Shallipopi

SINGOLI: Kyoto – Kuban & Favst feat. Zalia

ALBUM:NAPISZ JAK BĘDZIESZ- Sabel



SINGOLI: Por do sol- Vizinhos

SINGOLI nazionali: Hora Feltor- Irina Rimes

SINGOLI internazionali: Sapphire-Alex Warren

ALBUM:Z class- Aerozen



SINGOLI: I’ll be waiting – Inna & R3hab

RADIO: Pronto come va- The Kolors



SINGOLI nazionali: Tec 9 – Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Anxiety – Doechii

SINGOLI: Zub sa zub – Separ & Raphael

ALBUM: Neviem- Separ



SINGOLI nazionali: Jaz in ti – Regen

SINGOLI internazionali: Daisies – Justin Bieber

SINGOLI: Tu vas sin (fav)- Rels B

SINGOLI: Golden-Huntr/x

SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

SINGOLI Yerinde dru – Slo X Demet Alkalin

SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo

SINGOLI OHMAMMA-DESH x Young Fly

