“A matter of time”, la dolcezza jazz pop del nuovo album di Laufey

Torniamo a parlare di Laufey, una delle artiste più sottovalutate dal mainstream internazionale. La jazzista sino-islandese è uscita in queste ore cone “A matter of time”, terzo suo lavoro, accompagnato da alcuni bellissimi singoli come “Mr.Eclectic”, che trovate qui sotto.

La BBC quattro anni fa l’aveva nserita nella lista del suo BBC Sounds of, cioè dei nomi emergenti da ascoltare negli anni a venire e non si sbagliava, visto che è stata anche ad un passo dal vincere il Best Nordic Act agli MTV Awards. Sonorità bellissime, produzioni di qualità e fra l’altro un’etichetta discografica (AWAL) del gruppo Sony che si pone come alternativa all’etichetta discografica tradizionale, offrendo strutture di accordi che forniscono agli artisti le risorse e le competenze di un’etichetta globale, consentendo loro di mantenere la proprietà e il controllo della loro musica.

Lanciata da The Voice od Iceland e Iceland’s Got Talent, Laufey è diplomata in violoncello (ma è suona anche violino e chitarra), strumento che ha suonato per molto tempo nella Iceland Symphony Orchestra, già dall’età di 15 anni. Inoltre la cantautrice è celebre anche per il suo colorato modo di vestire, mescolando elementi come pizzi, colori pastello ed elementi metallici brillanti che si presentano di fatto come una “estensione della sua musica”.

Diversi i singoli interessanti, da “Lover girl” a “Silver lining”, molto di atmosfera fino a “Though luck”. L’album lo trovate in ascolto a fondo post.

