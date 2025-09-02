“Out here looking”, il duetto fra Rosa Linn e Gary Barlow

Spazio ad un duetto clamoroso: Rosa Linn e Gary Barlow. Stiamo parlando della cantautrice armena, lanciata da Eurovision 2022, la cui “Snap” ha superato i 10 milioni di copie, vincendo 3 dischi di diamante ed è diventata celebre in tutto il Mondo e di uno dei componenti dei mitici Take That, boyband simbolo degli anni 80.

“Out here looking”, il singolo appena uscito, è una ballata pop che riflette sulla ricerca universale dell’amore, il cui testo recita

“Perché siamo tutti qui fuori a cercare l’amore/

Siamo tutti qui fuori a cercare l’amore/

Persi, in profondità/ Troppo lontani in mare/

Per essere visti”

Dolcezza, melodia avvolgente fanno il paio con armonie vocali perfette, che invitano gli ascoltatori a sedersi, riflettere sull’amore che danno e ricevono e a prepararsi alla malinconia dell’autunno. Il brano è incluso nel nuovo EP di Gary Barlow, “Meaning” . Ancora una volta, collaborazioni come queste confermano quanto l’Eurovision sia un trampolino per artisti che diversamente non avrebbero modo di sbocciare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...