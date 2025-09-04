“Cerca de ti (Mon amour)” è il nuovo singolo bilingue di Zaz

Torniamo a parlare di Zaz, la versatile cantautrice capace di passare con agilità del jazz manouche che l’ha fatta conoscere al pop più limpido. L’artista francese è ancora ai vertici delle classifiche non solo transalpine ma anche belghe e si sta facendo largo anche in Spagna. Questo grazie al fatto che si esibisce anche in spagnolo.

Come in questa “Cerca de ti (Mon amour)” sui recente singolo, il quarto estratto da “Sains et saufs“, sesto album della cantautrice, in uscita a metà settembre. Zaz, come si ricorderà ha trovato il successo improvvisamente – partendo da un talent show -nel 2010, con l’album che porta il suo nome, trainato dal singolo “Je veux”, suonatissimo anche dalle radio italiane: una scalata repentina di cui parlammo qui.

A 15 anni Zaz dall’avvio della carriera è ormai un nome consolidato in tutto il mondo francofono, che tuttavia negli ultimi due lavori non ha raccolto il succeso discografico dei precedenti.“Cerca de ti (Mon amour)” è un brano intenso che unisce la dolcezza ispanica, alla malinconia romantica. Col brano Zaz zaz offre un messaggio semplice e profondo: quello di un amore che va oltre la separazione, che resiste al silenzio.

