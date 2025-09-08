Sanremo Giovani 2025: la nuova corsa verso l’Ariston è ufficialmente iniziata

Sanremo si prepara a riaccendere i riflettori sulla musica emergente e lo fa partendo, ancora una volta, da Sanremo Giovani, il format che negli anni ha saputo scoprire e lanciare alcuni tra i più grandi protagonisti delle classifiche italiane. Alla guida, per la quinta volta consecutiva, c’è Carlo Conti, confermato direttore artistico, pronto a selezionare le voci che a febbraio potrebbero calcare il prestigioso palco del Teatro Ariston durante la 76ª edizione del Festival.

Il meccanismo resta collaudato, ma l’emozione non cambia. La sfida è già cominciata e il primo passo riguarda la selezione dei brani: tutti i giovani artisti che desiderano partecipare dovranno inviare la propria candidatura entro il 15 ottobre, con un requisito preciso d’età – compiere almeno 16 anni e non più di 28 entro il 1° gennaio 2026. Tra tutte le proposte arrivate, il direttore artistico e la Commissione Musicale ascolteranno ogni singolo brano per arrivare a una prima rosa di almeno 30 nomi, che verranno poi convocati per le audizioni dal vivo nella storica sede Rai di Via Asiago a Roma. Da lì, ne resteranno 24, pronti a sfidarsi sul serio.

L’11 novembre inizierà ufficialmente la fase televisiva, con quattro appuntamenti su Rai 2 in seconda serata (11, 18, 25 novembre e 2 dicembre). Ogni puntata vedrà sei artisti esibirsi dal vivo davanti alla Commissione Musicale, ma solo tre accederanno al turno successivo. Al termine delle quattro serate, 12 giovani talenti conquisteranno un posto nella semifinale del 9 dicembre, un’altra sfida cruciale che ridurrà la lista a 6 nomi.

Il gran finale arriverà il 14 dicembre, in prima serata su Rai 1 e in diretta dal Casinò di Sanremo. Sarà una serata carica di emozione, quella che decreterà le due “Nuove Proposte” ufficiali che avranno il diritto di salire sul palco dell’Ariston a febbraio. Ma non saranno le uniche: altri due artisti verranno scelti attraverso Area Sanremo, il percorso parallelo che da anni rappresenta un’altra porta d’accesso per il Festival. In totale, quindi, la sezione Nuove Proposte 2025 sarà composta da quattro giovani promesse.

Carlo Conti, che ormai conosce perfettamente l’anima di questo format, non nasconde l’entusiasmo: “Sono molto affezionato a questo progetto” – dichiara – “perché negli anni ha rappresentato un trampolino fondamentale per tanti artisti che oggi riempiono classifiche e stadi. La loro energia, i loro sogni, la loro voglia di emergere sono un vero ricostituente per tutta la musica italiana. Per noi sarà, come sempre, un percorso intenso, fatto di scoperte, emozioni e nuove storie da raccontare”.

Il regolamento completo è disponibile sul portale ufficiale del Festival