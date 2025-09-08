“21”, i Little Big tornano in versione emo-punk insieme a Pixl Girl

Dall’esilio americano, dove sono costretti dopo essersi schierati apertamente contro Putin e l’invasione dell’Ucraina i russi Little Big tornano con “21“, un singolo che li propone in versione diversa. Un emo punk scritto e composto dalla coppia ma che li vede in partecipazione con Pixl Girl, al secolo Sophie Powers, cantante canadese lanciata da American Idol

Una canzone brevissima, appena 2.20 minuti, che ripete ossessivamente il titolo e corredata da un ritornello che si infila nelle orecchie e non esce più. Ancora una volta il duo russo si conferma uno dei migliori sulla scena, capace di intercettare come pochi le sonorità moderne.

Lontani dal mainstream dopo il successo di “Uno”, con cui avrebbero rappresentato la Russia ad Eurovision 2020 se l’edizione non fosse stata cancellata, stanno però inanellando una serie di collaborazioni di livello. L’ultimo lavoro “Lobster Popstar” del 2024 è interessantissimo, mentre questo brano per ora esce solo in singolo