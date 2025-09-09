“sbalzi d’umore”, il nuovo singolo di ceneri, è una carezza

È fuori da venerdì 5 settembre per Double Trouble Club / Island Records (Universal Music Italia) sbalzi d’umore (scritto proprio così, tutto in minuscolo), il nuovo singolo della cantautrice friulana ceneri. Il brano, diversamente dai precedenti singoli “due lune” e “quasi all’improvviso”, è molto più immediato grazie alle sonorità electro pop che rappresentano una contrapposizione con i temi trattati: l’ansia, la paranoia e le difficoltà emotive.

Scritto dalla stessa ceneri, nome d’arte di Irene Ciol, e composto da Rocco Giovannoni (che ne ha curato anche la produzione) e Marco Spaggiari, questo singolo arriva all’ascoltatore diretto come una spada perché racconta ciò che ognuno di noi ha provato almeno una volta: il cambiamento d’umore repentino, quella sensazione che tutto perda di valore e che il mondo vada avanti sempre uguale malgrado dentro di noi tutto cambia in continuazione in maniera rumorosa ed estremamente fastidiosa.

È un brano che non può passare inosservato, perché soprattutto quando si attraversano certe fasi della vita, specialmente quelle più critiche in cui magari siamo turbati, preoccupati o travolti dai pensieri, tutto ciò che ci circonda ci infastidisce e ci rende allo stesso tempo insofferenti, e allora basta che qualcuno (o qualcosa, in questo caso una canzone) ci faccia sentire compresi e ci dica, in qualche modo, che non siamo soli. O, almeno, così è stato per chi vi scrive.

sbalzi d’umore è quella carezza di cui abbiamo bisogno in quei momenti no che il brano racconta. È una biografia di ognuno di noi che, in maniera semplice, delicata ma allo stesso tempo diretta e senza giri di parole, ci dice esattamente cosa proviamo in quei momenti e ci aiuta a sentirci capiti, a stare bene anche solo ascoltando queste note e queste parole, cantate da ceneri con una delicatezza fuori dal comune, a ricevere quell’abbraccio di cui tutti dovremmo giovare quando tutto sembra stia crollando.