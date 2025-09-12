“Popstars”, il nuovo singolo di Daniela Blasco è già virale

Dopo essersi fatta conoscere e apprezzare dal grande pubblico come seconda classificata del Benidorm Fest 2025 con “Uh nana”, Daniela Blasco torna sulla scena musicale con “Popstars”, il suo nuovo singolo che promette di diventare un inno per tutti gli amanti del pop moderno.Il brano segna fra l’altro il debutto con l’etichetta Virgin

La canzone racconta una notte di divertimento sfrenato con le amiche, tra energia, flow e la sensazione di sentirsi vere dive mentre si conquista la pista da ballo. Un brano che celebra l’empowerment femminile e la voglia di vivere il momento, con un sound fresco e accattivante.

“Popstars” porta la firma della stessa Daniela Blasco, affiancata da un team di autori di altissimo livello: José Montado Cruz, Juan Diego Lazo Gonzales, Noelia Sánchez Almodóvar, Roger Rodés e Sara Terreza García. La produzione è stata curata da Oscar Campos Gutiérrez e Félix Joan Muñiz, già parte del team creativo della proposta con cui Daniela ha sfiorato la vittoria al celebre festival alicantino.

A soli 20 anni, Daniela Blasco ha già costruito una carriera sorprendente, frutto di disciplina, spettacolo e autenticità. La sua passione per la danza è iniziata quando aveva appena 8 anni e, a 11 collaborava già come ballerina nel corpo di ballo di Justin Bieber durante la sua tournée in Spagna al Palacio de los Deportes de Madrid

Negli anni ha conquistato titoli nazionali e internazionali nel mondo della danza e ha saputo trasformare questa esperienza in un vero e proprio marchio di fabbrica: le sue performance uniscono coreografia, interpretazione e musica in un unico, potente concept artistico.

Oggi, con “Popstars”, Daniela inaugura una nuova fase della sua carriera e definisce la direzione musicale che intende seguire. Blasco presenta così la nuova avventura musicale:

Sono molto entusiasta di questa nuova tappa. Con l’ingresso di Official Status e Virgin Music Group nel mio team, sono convinta che riusciremo a portare la mia musica e i miei show a un livello superiore. È un passo importante verso quel salto internazionale che sogno fin da quando, a 8 anni, ho iniziato a ballare”.

La sua indubbia sensualità e le capacità come ballerina l’hanno già resa famosa su TikTok dove attualmente oltre 2 milioni di utenti seguono il suo account.