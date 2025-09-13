“Truth or dare”, il crossover esplosivo di Juan Magàn, Eleni Foureira e Brando

Una fusione esplosiva di ritmi latini, europop e dance-pop contemporaneo ridefinisce il concetto di crossover in “Truth or dare”, singolo che unisce il dj spagnolo Juan Magan, la cantante greca di origine albanese Eleni Foureira, seconda ad Eurovision 2018 in quota Cipro con “Fuego” e lo statunitense Brando la voce dietro la hit globale “Body” dei Loud Luxury).

​Il brano esalta lo stile unico di ogni artista: la produzione sensuale di Juan Magán, la voce potente e l’energia dinamica di Eleni Foureira, e l’interpretazione pop-dance emotiva e contagiosa di Brando. “Truth or Dare” prende vita grazie a una perfetta combinazione di testi in spagnolo e inglese.

Dice il dj spagnolo

​”Questa canzone è una celebrazione di suoni, culture e pubblico diversi. È stato fantastico collaborare con persone così talentuose e creare qualcosa di così divertente e pieno di vita.

​Da parte sua, Eleni Foureira aggiunge.

“Sono davvero felice di questa collaborazione, perché siamo riusciti a unire i nostri tre mondi musicali in uno solo. Credo che la musica sia un linguaggio universale. Ed è esattamente questo che fa ‘Truth or Dare'”. Brando ha concluso dicendo: “È un onore collaborare con Juan ed Eleni su questo brano e poter fondere i nostri stili, che hanno influenze pop ma con un carattere dance ben marcato”.

​Gli artisti dietro il successo

​Juan Magán, artista multidisciplinare spagnolo e cittadino dominicano, ha dominato la scena musicale latina per oltre un decennio.

Per quanto concerne Eleni Foureira, il prossimo ottobre i fan spagnoli avranno l’opportunità di vederla dal vivo a Barcellona il 26, come parte del suo tour europeo.