X Factor 2025: la prima puntata di audizioni tra talenti e trash

È iniziato ufficialmente X Factor 2025, il talent Sky Original prodotto da Fremantle in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. In questa prima puntata di audizioni abbiamo potuto avere un assaggio di quello che potremo vedere nel corso di questa nuova edizione del talent, tra esibizioni memorabili e anche qualche immancabile punta di trash.

A rompere il ghiaccio, almeno nel montaggio televisivo, è Amanda Bottini con una cover di “People help the people” nella versione di Birdy. Una cover della cover, sì, che però è fatta molto bene e le vale il passaggio alla fase successiva con quattro sì (e la speranza che X Factor possa essere un trampolino di lancio). Passano il turno, ma con riserva visto il no di Achille Lauro, anche Alessandro Varrone e Giordi, con una cover non proprio brillante di “Riptide”. Per ora rappresentano la quota Astromare.

Molto bella ed emozionante invece la cover che Vittoria Sofia Donda ha realizzato di “Fake plastic trees” dei Radiohead, anche se l’emozione ha preso il sopravvento in alcuni punti. Nulla di irreparabile, infatti sono quattro sì per lei.

Sorprendentemente bella la cover che Delia Buglisi ha realizzato di “Sakura”, brano di Rosalia eseguito al pianoforte (strumento in cui è diplomata) e rielaborato con delle parti cantate in siciliano. Rimane il dubbio su cosa possa fare nel mercato discografico, ma diamo tempo al tempo e intanto le facciamo incassare quattro sì.

Una Francesca che arriva da Bassano del Grappa l’abbiamo già avuta ed è impazzita da poco (è Francesca Michielin, naturalmente, e il riferimento è al suo ultimo singolo), ma anche la 27enne Francesca Dinale, che ha realizzato un’ottima cover di “Alfonso” di Levante, potrebbe tranquillamente lasciare il segno. Sono quattro sì per lei. La sorpresa più grande però la fa l’esuberante Piercesare Fagioli, che come Dr. Jekyll e Mr. Hyde si trasforma e tira fuori una voce angelica in “Chandelier” di Sia.

Un nome già noto a chi bazzica la musica emergente e indipendente è quello di Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, che ha portato la sua “Punto” ricevendo quattro sì. Anche gli Abat-jour, band di Rieti tra gli 8 vincitori di Musicultura 2025 con il brano “Oblio”, hanno lasciato il segno con la loro cover di “That’s life” di Frank Sinatra. Peccato però averli sentiti su una cover, ma i quattro sì sono arrivati. Fa una cover anche Pietro Cardoni in arte Mazzoli, che canta “Ritornerai” di Bruno Lauzi.

Anche Adriano Aquili, in arte Più o Mino, è già in attività in ambito musicale ma sul palco di X Factor decide di fare la mossa eroica, cantando (male) l’inno dell’Alviano, la squadra di calcio del suo paese. Riceve sì solo da Achille Lauro, ma probabilmente più per ridere che per altro. Tutt’altro effetto lo fanno i Plastic Haze, band romana finalista al Music for Change 2023 con un bel po’ di esperienza nei club, che con una cover in chiave metal di “Time is running out” dei Muse ottengono quattro sì.

Nella consueta sfilza di no vanno segnalati un’improbabile canzone dal titolo “Chorizo” presentata da Ludovica Amati, un’improbabile cover di “What’s up” di Virginia Colombo (che però riceve il sì di Gabbani), una versione totalmente stravolta di “I Will Survive” di Gloria Gaynor eseguita da Martina Martorana, che riceve tre no e un solo sì (da Achille Lauro). Passa però inspiegabilmente una cover napolatina de “La cura per me” di Giorgia fatta in spagnolo e napoletano da Vicky J. Della Peruta.

La prima puntata di audizioni finisce con l’improbabile inedito di Simone Miccinilli, in arte alteranima, dal titolo “Pippetta e a nanna”. Non serve aggiungere altro, se non che riceve quattro sì, non per meriti artistici sicuramente. L’appuntamento con la seconda puntata di audizioni di X Factor 2025 è dunque per giovedì 18 settembre alle 21:15 in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW.