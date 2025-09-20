“But vrij” (e non solo): S10 canta per un internet migliore

S10 non è nuova a temi sociali e forti. Il pubblico eurovisivo la conosce per la struggente “De Diepte” sul tema della solitudine e del disordine interiore con cui aveva rappresentato i Paesi Bassi ad Eurovision 2022 fra l’altro prendendo i 12 punti della giuria italiana.

Oggi la ritroviamo con un brano che fa da colonna sonora ad un progetto di KPN, la società olandese di telecomunicazioni. Ledereen Behalve (in inglese: Everyone Except) è un progetto per un internet migliore e più inclusivo. KPN mira a evidenziare le conseguenze dell’esclusione online, in cui i giovani vengono deliberatamente ignorati, bloccati o cancellati dalle chat di gruppo online, con conseguente deterioramento della salute mentale.

A questo è dedicata “But vrij”, intensa ballata che esce solo in singolo. La star dell’Eurovision 2022 spera che le persone possano difendersi online piuttosto che isolare gli individui:

Quando le persone si rivoltano contro di te online, può sembrare qualcosa di infinito, come se non finisse mai. Poi vorrei dire ‘buut vrij’ per un momento, quindi non devo più nascondermi. E agli astanti, ognuno può portare un po’ di luce nella vita di qualcun altro con un piccolo gesto. Perché un messaggio, un commento, uno spettatore che dice qualcosa… che può fare la differenza.

Il suo quarto lavoro completo “Mijn haren ruiken naar vuur“, è uscito lo scorso Marzo e curiosamente da esso non è ancora stato tratto alcun singolo, mentre invece è uscito l’interessantissimo “Hart in brand”, in cui duetta con l’amica Froukje, altro nome emergente del pop olandese.