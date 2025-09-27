“Royal glow”, il quasi-esordio del duo EDM Prophet Tears

“Royal glow” è il nuovo singolo dei Prophet Tears, il duo formato dal produttore Salomon Tears e dalla polistrumentista e vocalist di origine ucraina Amina Gaviskaya,

Un brano che fonde synthwave oscuro, ambient techno e industrial pop, evocando tanto l’eredità post-industriale britannica quanto suggestioni cinematografiche. Uscito da qualche giorno anche in Italia, si tratta di un progetto nuovo, che arriva nel mainstream grazie ad una major ma anche grazie ad una curiosa anteprima

Il primo EP del duo, “Ghosts on Peninsula” è infatti quasi introvabile per il grande pubblico: assente nelle piattaforme, è stato stampato in appena 20 copie. Circostanza che inevitabilmente ha attirato l’attenzione delle radio indipendenti grazie alla sua radicale sperimentazione. Nel 2024 il progetto si afferma nella scena underground con performance immersive tra visuals in tempo reale e atmosfere ipnotiche.

Con influenze che spaziano da Burial a Björk, Prophet Tears si distingue come una delle realtà più originali e visionarie dell’elettronica britannica.

