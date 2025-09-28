Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: dietro alla colonna sonora di K Pop Demon Hunters spunta Doja Cat

di · 28 Settembre 2025

🇦🇱
SINGOLI:Nero- Konstantinos Argiros & Noizy
ALBUM:Playboys im AMG- Azet

🇦🇩
RADIO:Still no superstar- Remady

🇦🇲
SINGOLI:Namak Im Aghjkan Arame & D’Litte
ALBUM: Vie-Doja Cat

🇦🇹
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: Ich liebe mich Ich libe mich nicht- Nina Chuba

🇦🇿
SINGOLI:Git BLOK3
ALBUM: Vie-Doja Cat

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: Flieg- Herbert Grönemeyer
ALBUM Fiandre: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
ALBUM Vallonia:Grandeur nature-Florent Pagny

🇧🇾
SINGOLI:Fast- Demi Lovato
ALBUM:Muse-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Vie-Doja Cat

🇧🇦
SINGOLI: ADHD -Milica Pavlović

🇨🇿
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇨🇾
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM:Vie-Doja Cat

🇭🇷
SINGOLI nazionali Alive- Nina Badric
SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM nazionali:Miracul-Gibonni
ALBUM internazionali:Breach-Twenty One Pilots

🇩🇰
SINGOLI:En drøm om et menneske- Aphaca
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇪🇪
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:PROBLEEMID PARADIISIS- Sadu

🇫🇮
SINGOLI: Rakkauden haudalla (Vain elämää kausi 16)- Lauri Haav, Emma & Matilda
ALBUM: Jos mä oisin rehellinen- Emma & Matilda

🇫🇷
SINGOLI: Un monde à l’autre-GP Explorer, Gims, La Mano 1.9, Sch
ALBUM Grandeur nature-Florent Pagny

🇬🇪
SINGOLI: MUZYKATANTSA-Leningrad

🇩🇪
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:Ich liebe mich Ich libe mich nicht- Nina Chuba

🇬🇧
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Futique-Biffy Clyro

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Koukla -Sicario
SINGOLI internazionali I adore U- Hugel, Topic, Arash ft Daecolm
ALBUM: Karma- Stray Kids

🇮🇪
SINGOLI Man I need- Olivia Dean
ALBUM:Goldrush- Gavin James

🇮🇸
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM: Dyrnar- Birnir

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: The subway-Chappel Roan
ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen

🇮🇹
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Per soldi e per amore- Ernia

🇱🇻
SINGOLI: Tears-Sabrina Carpenter
ALBUM: Vie-Doja Cat

🇱🇹
SINGOLI Pakeliui- Lilas ir Innomine,Justinas Jarutis
ALBUM: AKNB – Lilas ir Innomine

🇱🇺
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇲🇰
SINGOLI: Talk to me- Damiano David, Tyla, Nile Rodgers
ALBUM:Vie-Doja Cat

🇲🇹
SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Survive-Lewis Capaldi
ALBUM: Here for it all- Mariah Carey

🇲🇩
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Bratland- Macan

🇲🇪
SINGOLI: Aksam-Suzana Tot

🇳🇴
SINGOLI:Falle og slå seg- Ari Bajgora
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇳🇱
SINGOLI:Helaas- Langa, Yssi SB,Rijck
ALBUM:Live in de Kuip- Di Rect

🇵🇱
SINGOLI:  Wait so long- Swedish House Mafia
ALBUM: Play-Ed Sheeran

🇵🇹
SINGOLI: Por do sol- Vizinhos
ALBUM:Paradoxo- Kelson Most Wanted

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Hora fetelor- Irina Rimes
SINGOLI internazionali:  Sapphire-Alex Warren
ALBUM:Vampire- Rava

🇷🇺
SINGOLI: Glide – Neiked & Portugal, The Man
ALBUM:Bratland- Macan

🇸🇲
RADIO: Il mio giorno preferito-Eros Ramazzotti

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  MDMA – Nikolija & Biba
SINGOLI internazionali: Anxiety -Doechii
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli

🇸🇰
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM: Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Če – Alya
SINGOLI internazionali: Man I need – Olivia Dean
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli

🇪🇸
SINGOLI: Me Mareo-Kidd Voodoo, JC Reyes
ALBUM: Debì tirar mas fotos – Bad Bunny

🇸🇪
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇨🇭
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Play-Ed Sheeran

🇹🇷
SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik
ALBUM: Vie-Doja Cat

🇺🇦

SINGOLI:  Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: Vie-Doja Cat

🇭🇺
SINGOLI OHMAMMA-DESH x Young Fly
ALBUM: Breach-Twenty One Pilots

