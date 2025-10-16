Il regolamento di Sanremo 2026: confermato l’abbinamento con Eurovision Song Contest

Ufficializzato il regolamento del 76° Festival della Canzone Italiana (in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston con la direzione artistica e conduzione di Carlo Conti), che conferma l’assegnazione del biglietto italiano per l’Eurovision Song Contest di Vienna (12-16 maggio).

Come per l’edizione precedente, il vincitore di Sanremo 2026 avrà il diritto di rappresentare l’Italia alla kermesse europea. In caso di rinuncia, la possibilità passerà automaticamente al secondo classificato, e così via in ordine di graduatoria, come già accaduto in passato. Gli artisti dovranno sottoscrivere l’accettazione del regolamento e delle direttive EBU (European Broadcasting Union) entro un termine stabilito, pena l’esclusione.

Artisti e Tempi: Spazio a 30 Voci

Il Festival vedrà in gara 26 “Big” (o Campioni) e 4 artisti per la categoria Nuove Proposte. Le giovani promesse competeranno in una gara separata, i cui quattro finalisti saranno selezionati dai due vincitori di Sanremo Giovani e due artisti provenienti da Area Sanremo.

Per quanto riguarda i brani, la durata massima per i Campioni è fissata a 3’30”, con una tolleranza di pochi secondi. Le Nuove Proposte avranno un limite di 3 minuti. Si mantiene l’attenzione sulla durata in chiave Eurovision, dove il limite massimo è di 3 minuti netti, rendendo possibili tagli per i brani più lunghi in caso di partecipazione alla rassegna continentale.

Il sistema di voto: tre giurie in Campo

Il vincitore sarà scelto da un meccanismo di voto che coinvolge: il Televoto (34% di peso), la Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%), un equilibrio che mira a un’ampia rappresentazione delle preferenze.

Il programma e le votazioni serata per serata

Martedì (Prima Serata): Si esibiranno tutti i 26 Campioni. A votare sarà solo la Giuria della Sala Stampa, con l’annuncio dei primi cinque classificati in ordine casuale.

Si esibiranno tutti i 26 Campioni. A votare sarà solo la Giuria della Sala Stampa, con l’annuncio dei primi cinque classificati in ordine casuale. Mercoledì e Giovedì (Seconda e Terza Serata): Le serate vedranno l’esibizione di 13 Campioni ciascuna. Il voto sarà diviso al 50% tra Televoto e Giuria delle Radio. Anche qui, sarà svelata la Top 5 serale in ordine sparso. In queste due serate si svolge anche la gara delle Nuove Proposte : al mercoledì sfida a eliminazione diretta, al giovedì la finale a due con la proclamazione del vincitore di categoria (votano tutte e tre le Giurie: 34% Televoto, 33% Stampa, 33% Radio).

Le serate vedranno l’esibizione di 13 Campioni ciascuna. Il voto sarà diviso al 50% tra Televoto e Giuria delle Radio. Anche qui, sarà svelata la Top 5 serale in ordine sparso. Venerdì (Serata Cover): Dedicata a cover e duetti (con brani del repertorio italiano o internazionale pubblicati entro il 31 dicembre 2025). Le tre Giurie voteranno congiuntamente, ma la votazione non influirà sulla classifica generale dei Campioni. Verrà assegnato un premio al vincitore della serata cover.

Dedicata a cover e duetti (con brani del repertorio italiano o internazionale pubblicati entro il 31 dicembre 2025). Le tre Giurie voteranno congiuntamente, ma dei Campioni. Verrà assegnato un premio al vincitore della serata cover. Sabato (Serata Finale): Tutti i 26 Campioni si esibiscono nuovamente. Il voto combinato delle tre Giurie di questa sera si sommerà ai punteggi precedenti, delineando la classifica generale fino alla sesta posizione. Si aprirà poi un’ultima finestra di voto per la Top 5, con l’azzeramento dei punteggi e una nuova votazione delle tre giurie, la cui somma decreterà il trionfatore del 76° Festival di Sanremo.

Carlo Conti ha già confermato che questa sarà la sua ultima direzione artistica, la quinta complessivamente dopo le tre precedenti e lo scorso anno. C’è molta attesa per i nomi che si conosceranno ad inizio del mese di Dicembre. Non si eslcudono nomi a sorpresa, anche di grande livello.

